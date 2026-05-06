Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

Многие могут почувствовать ухудшение самочувствия в ближайшие дни. И на то есть причина.

https://glavred.info/synoptic/novaya-magnitnaya-burya-atakuet-ukrainu-kogda-moshchnyy-shtorm-utihnet-10762496.html Ссылка скопирована

Прогноз магнитных бурь на 6–9 мая / иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Вы узнаете:

Когда начнется шторм G-1

Будет ли магнитная буря продолжительной

Геомагнитная активность сегодня, 6 мая, повысилась из-за прибытия коронального выброса массы. О возмущении магнитного поля Земли сообщила Британская геологическая служба.

А уже 7-8 мая из-за прибытия еще одного высокоскоростного потока из небольшой корональной дыры ожидается магнитная буря уровня G-1. По предварительным прогнозам, она должна утихнуть к 9 мая.

видео дня

Магнитные бури 6-9 мая / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня составляет 2,7, что соответствует зеленому уровню. Но при этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, высокий. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C1.

Магнитная буря 6 мая / фото: скриншот

Как магнитные бури могут влиять на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца.

Также среди распространенных симптомов:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Что делать во время магнитной бури

Чтобы улучшить самочувствие, людям, чувствительным к магнитным бурям, во время повышенной солнечной активности следует соблюдать несколько правил, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Больше новостей:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред