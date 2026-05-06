Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на терке

Эксперты рассказали зачем колючая сторона на терке и как ее правильно использовать. Раскрыт секрет "опасной" поверхности и ее роль в приготовлении блюд.

Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами / Коллаж Главред, фото: Pexels

Многие хозяйки годами используют кухонную терку, даже не задумываясь, зачем колючая сторона на терке и какую роль играют остальные ее грани. Чаще всего в ход идут одна-две поверхности, а остальные остаются без внимания.

Однако, как объясняют фуд-блогеры и кулинарные эксперты, у каждой стороны есть четкое назначение и именно это делает обычную терку универсальным инструментом на кухне. Об этом пишет Главред.

Зачем колючая сторона на терке

Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами, которую многие называют "колючкой". Ее часто избегают из-за риска пораниться, но именно она выполняет одну из самых важных функций.

Фудблогер Лана Аппетитовна (lanaappetitovna) с 856 тысячами подписчиков в Facebook отмечает, что эта сторона предназначена для максимально мелкого измельчения продуктов (до состояния пыли или пасты).

Поверхность с острыми зубцами многие называют "колючкой" / Фото: Pexels

Эксперт советует использовать эту грань для: пармезана и других выдержанных сыров, чеснока, имбиря и хрена, мускатного ореха и специй, шоколада для десертов, помидоров для соусов.

Об аккаунте Facebook: @lanaappetitovna Лана Аппетитовна (lanaappetitovna) — популярный фуд-блогер, создающий контент с простыми и быстрыми домашними рецептами. Ее страница в Facebook насчитывает сотни тысяч подписчиков, где она делится идеями повседневной кухни, десертами и блюдами "на каждый день". По данным страницы, Лана работает и живет в Варшава, а ее публикации регулярно собирают высокий отклик благодаря простоте и практичности рецептов.

Похожую точку зрения озвучивают и авторы издания HuffPost, ссылаясь на обсуждения пользователей и комментарии шеф-поваров. По их словам, "колючка" используется для натирания твердых продуктов в очень мелкую текстуру.

Для чего мелкая сторона на терке

Авторы издания HuffPost отмечают, что мелкая поверхность считается одной из самых удобных в повседневной готовке.

По словам опрошенных ими кулинарных блогеров, она подходит для более деликатного измельчения, когда важно сохранить текстуру, но сделать ее мягкой и однородной.

Мелкая поверхность терки считается одной из самых удобных в повседневной готовке / Фото: Pexels

Чаще всего мелкую поверхность терки используют для: вареных яиц, мягких сыров, чеснока, овощей для салатов.

Для чего выпуклая сторона на терке

Еще одной стороной, которую многие недооценивают является поверхность с продолговатыми прорезями, позволяющая не натирать, а нарезать продукты.

Журналист HuffPost в своем видео отмечает, что она подходит для:

тонкой нарезки овощей;

приготовления домашних чипсов;

красивой подачи продуктов;

шинковки для блюд вроде рататуя или салатов.

По сути, если говорить просто, то выпуклая сторона на терке заменяет нож, когда нужно быстро сделать ровные ломтики.

Об источнике: HuffPost HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия. Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, которое получило Пулитцеровскую премию.

