Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на терке

Многие хозяйки годами используют кухонную терку, даже не задумываясь, зачем колючая сторона на терке и какую роль играют остальные ее грани. Чаще всего в ход идут одна-две поверхности, а остальные остаются без внимания.
Однако, как объясняют фуд-блогеры и кулинарные эксперты, у каждой стороны есть четкое назначение и именно это делает обычную терку универсальным инструментом на кухне. Об этом пишет Главред.
Зачем колючая сторона на терке
Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами, которую многие называют "колючкой". Ее часто избегают из-за риска пораниться, но именно она выполняет одну из самых важных функций.
Фудблогер Лана Аппетитовна (lanaappetitovna) с 856 тысячами подписчиков в Facebook отмечает, что эта сторона предназначена для максимально мелкого измельчения продуктов (до состояния пыли или пасты).
Эксперт советует использовать эту грань для: пармезана и других выдержанных сыров, чеснока, имбиря и хрена, мускатного ореха и специй, шоколада для десертов, помидоров для соусов.
Похожую точку зрения озвучивают и авторы издания HuffPost, ссылаясь на обсуждения пользователей и комментарии шеф-поваров. По их словам, "колючка" используется для натирания твердых продуктов в очень мелкую текстуру.
Для чего мелкая сторона на терке
Авторы издания HuffPost отмечают, что мелкая поверхность считается одной из самых удобных в повседневной готовке.
По словам опрошенных ими кулинарных блогеров, она подходит для более деликатного измельчения, когда важно сохранить текстуру, но сделать ее мягкой и однородной.
Чаще всего мелкую поверхность терки используют для: вареных яиц, мягких сыров, чеснока, овощей для салатов.
Для чего выпуклая сторона на терке
Еще одной стороной, которую многие недооценивают является поверхность с продолговатыми прорезями, позволяющая не натирать, а нарезать продукты.
Журналист HuffPost в своем видео отмечает, что она подходит для:
- тонкой нарезки овощей;
- приготовления домашних чипсов;
- красивой подачи продуктов;
- шинковки для блюд вроде рататуя или салатов.
По сути, если говорить просто, то выпуклая сторона на терке заменяет нож, когда нужно быстро сделать ровные ломтики.
