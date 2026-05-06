Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на терке

Константин Пономарев
6 мая 2026, 15:02
google news Подпишитесь
на нас в Google
Эксперты рассказали зачем колючая сторона на терке и как ее правильно использовать. Раскрыт секрет "опасной" поверхности и ее роль в приготовлении блюд.
Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами
Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами / Коллаж Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Для чего нужна колючка на терке и в чем ее главный секрет
  • Почему большинство людей используют терку лишь наполовину
  • Как выбрать нужную сторону для идеального блюда

Многие хозяйки годами используют кухонную терку, даже не задумываясь, зачем колючая сторона на терке и какую роль играют остальные ее грани. Чаще всего в ход идут одна-две поверхности, а остальные остаются без внимания.

Однако, как объясняют фуд-блогеры и кулинарные эксперты, у каждой стороны есть четкое назначение и именно это делает обычную терку универсальным инструментом на кухне. Об этом пишет Главред.

видео дня

Зачем колючая сторона на терке

Самой непонятной частью терки является поверхность с острыми зубцами, которую многие называют "колючкой". Ее часто избегают из-за риска пораниться, но именно она выполняет одну из самых важных функций.

Фудблогер Лана Аппетитовна (lanaappetitovna) с 856 тысячами подписчиков в Facebook отмечает, что эта сторона предназначена для максимально мелкого измельчения продуктов (до состояния пыли или пасты).

Поверхность с острыми зубцами многие называют
Поверхность с острыми зубцами многие называют "колючкой" / Фото: Pexels

Эксперт советует использовать эту грань для: пармезана и других выдержанных сыров, чеснока, имбиря и хрена, мускатного ореха и специй, шоколада для десертов, помидоров для соусов.

Смотрите в видео более подробно о том, как правильно пользоваться теркой:

Об аккаунте Facebook: @lanaappetitovna

Лана Аппетитовна (lanaappetitovna) — популярный фуд-блогер, создающий контент с простыми и быстрыми домашними рецептами. Ее страница в Facebook насчитывает сотни тысяч подписчиков, где она делится идеями повседневной кухни, десертами и блюдами "на каждый день".

По данным страницы, Лана работает и живет в Варшава, а ее публикации регулярно собирают высокий отклик благодаря простоте и практичности рецептов.

Похожую точку зрения озвучивают и авторы издания HuffPost, ссылаясь на обсуждения пользователей и комментарии шеф-поваров. По их словам, "колючка" используется для натирания твердых продуктов в очень мелкую текстуру.

Для чего мелкая сторона на терке

Авторы издания HuffPost отмечают, что мелкая поверхность считается одной из самых удобных в повседневной готовке.

По словам опрошенных ими кулинарных блогеров, она подходит для более деликатного измельчения, когда важно сохранить текстуру, но сделать ее мягкой и однородной.

Мелкая поверхность терки считается одной из самых удобных в повседневной готовке
Мелкая поверхность терки считается одной из самых удобных в повседневной готовке / Фото: Pexels

Чаще всего мелкую поверхность терки используют для: вареных яиц, мягких сыров, чеснока, овощей для салатов.

Для чего выпуклая сторона на терке

Еще одной стороной, которую многие недооценивают является поверхность с продолговатыми прорезями, позволяющая не натирать, а нарезать продукты.

Журналист HuffPost в своем видео отмечает, что она подходит для:

  • тонкой нарезки овощей;
  • приготовления домашних чипсов;
  • красивой подачи продуктов;
  • шинковки для блюд вроде рататуя или салатов.

По сути, если говорить просто, то выпуклая сторона на терке заменяет нож, когда нужно быстро сделать ровные ломтики.

Смотрите в видео о том, зачем нужны все поверхности терки:

@huffpostuk If you’re anything like us, you use your grater on a daily – but which sides do you use the most? And what IS the spiky side of a grater actually for?? ? #cooking#cookingtips#cookinghacks#cookingtok#cheese♬ original sound - HuffPost UK

Об источнике: HuffPost

HuffPost (до 2017 года - The Huffington Post; часто сокращенно HuffPo) - американский прогрессивный, новостной веб-сайт, имеющий локализованную и международную версии, сообщает Википедия.

Сайт предлагает новости, сатиру, блоги и оригинальный контент, а также освещает политику, бизнес, развлечения, окружающую среду, технологии, популярные СМИ, стиль жизни, культуру, комедию, здоровое питание, интересы молодых женщин и местные новости с участием колумнистов. Он был создан как прогрессивная альтернатива консервативным новостным сайтам, таким как Drudge Report. Сайт содержит собственный контент и контент, созданный пользователями с помощью видеоблогов, аудио и фото. В 2012 году сайт стал первым коммерческим предприятием цифровых медиа Соединенных Штатов, которое получило Пулитцеровскую премию.

Ранее Главред писал о том, почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой. Пользователи соцсетей клянутся, что трюк работает, но специалисты предупреждают, что на "волшебное" антипригарное действие в данном случае не стоит возлагать большие надежды.

Также стало известно, зачем варить яйца с металлической ложкой. Украинский повар и блогер Аналогий Добровольский показал, что столовый прибор не только предотвратит растрескивание скорлупы, но и упростит процесс чистки.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
кухня лайфхак интересные новости еда
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:18Война
Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 мая

17:15Аналитика
Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

17:01Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

Грядки с огурцами против единичного посева: какой метод дает более высокие урожаи

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

С 6 мая начинается светлая полоса: три знака зодиака испытают огромное счастье

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Урожай будете собирать ведрами: чем подкормить помидоры после высадки в грунт

Последние новости

17:18

Будет ли Украина соблюдать перемирие 8–9 мая — СМИ раскрыли детали решения

17:15

Срыв режима тишины Россией: что стоит за "перемирием" и ответит ли Украина 9 маяФото

17:05

Абсурдное название даже начали наносить на карты: как в СССР хотели переименовать Николаев

17:04

Не могли поймать годами: мужчина выловил настоящего "монстра" с озера

17:01

Возрастные рамки мобилизации могут расширить: названы условия и кого коснутся изменения

"Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит": Бучацкий — о налоге на электромобили«Это ничтожная сумма, которая ничего не изменит»: Бучацкий — о налоге на электромобили
16:59

Какое платье выбрать на лето 2026 года: 5 трендов выделят вас из толпыВидео

16:52

Доллар падает, а евро стремительно растет: новый курс валют на 7 мая

16:48

Цена в 50 гривен исчезает с полок: в Украине дорожает популярный продукт

16:11

Венгрия вернула Украине деньги Ощадбанка: Зеленский раскрыл подробности

Реклама
16:04

Осторожно с соседями для помидоров: какие растения могут погубить весь урожай

15:46

Новая магнитная буря атакует Украину: когда мощный шторм утихнет

15:41

Грозы, град и ураган ворвутся на Львовщину: когда погода станет опасной

15:30

Мужчина провел 24 часа на самом опасном острове: что он увидел

15:28

"Я этого боялась": новая актриса "Женского квартала" сделала признание о дебюте

15:26

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: когда отмечаем

15:25

Шквальный ветер, грозы и град накроют Ровенщину: когда погода резко изменится

15:20

Путинист Фадеев отказался получать награду из рук Путина: смешная причина

15:11

Вместе с жарой в Житомирскую область пришла опасность: о чем предупреждают синоптики

15:11

Люди, рожденные в конкретные три месяца, сочетают интеллект и интуицию

15:02

Не знают даже опытные хозяйки: зачем колючая сторона на теркеВидео

Реклама
14:38

Гороскоп Таро на завтра 7 мая: Скорпиону - страсть, Рыбам - решение

14:27

LELEKA всполошила фанатов нарядом для Евровидения 2026 — детали

14:25

Россия готовит в ближайшее время массированный обстрел: какой регион под угрозой

14:18

РФ дважды атаковала детсад в Сумах: под завалами нашли погибшую, есть раненыеФото

14:15

Температура повысится до +27°: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

14:10

Мало кто знает: как сказать "халатное отношение" на украинском - точные варианты

14:00

Ракеты способны нести ядерный заряд: в РФ внезапно начали испытания

13:53

Редкое украинское слово "манькут": что оно на самом деле означает

13:48

Налог на электромобили в Украине: эксперт объяснил, когда его могут ввести

13:13

Путин может выйти из бункера: Зеленский обратился к РФ после срыва перемирия

13:11

"Она запретила": известная певица раскрыла тайную сторону Аллы Пугачевой

13:03

"Мы не отказывались": в МИД России сделали заявление по переговорам с Украиной

12:59

"Мы не выдержали": Даша Евтух срочно покинула Украину

12:51

Лучше, чем котлеты: рецепт шикарного ужина из 250 граммов фарша за 20 минут

12:48

Завершились съемки продолжения "Страстей Христовых": даты премьеры

12:47

Онкобольная российская блогерша Лерчек попала в грандиозный скандал

12:16

Говорить "нижнее белье" неправильно - какую ошибку часто допускают украинцыВидео

12:10

Китайский гороскоп на завтра, 7 мая: Петухам - долги, Крысам - настойчивость

12:01

Монеты королей: двое мужчин нашли древний клад викингов в поле

11:56

Что делать с нарциссами после цветения: неправильный шаг может погубить луковицыВидео

Реклама
11:30

Продукт массового потребления становится деликатесом — цены резко взлетели

11:28

Зачем 7 мая нагревать воду под лучами солнца: какой церковный праздник

11:26

Водительские права в Украине будут выдавать с 15 лет: правительство готовит реформу

11:26

Цены на бензин и дизель снова выросли: сколько стоит топливо на АЗС 6 мая

11:20

Россияне попали дронами по центру Сум: под ударом – детский сад

11:10

Даже не десятка: Украина рухнула в рейтинге букмекеров на Евровидении-2026

10:53

Когда сеять свеклу в 2026 году: после каких культур она растет лучше всегоВидео

10:31

Как правильно собрать вещи в роддом: советы специалиста

10:25

Лучшие соседи для кабачков: что посадить рядом для рекордного урожая

10:16

"Путина интересуют только военные парады": глава МИД заявил о срыве перемирия

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять