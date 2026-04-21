Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Вы узнаете:
- Как заточить терку без инструментов
- Почему фольга эффективна для лезвий
- Какой метод самый удобный в быту
Терка остается одним из самых популярных кухонных инструментов, без которого сложно представить приготовление салатов, овощных блюд или домашних заготовок. Однако со временем ее металлические лезвия теряют эффективность, и продукт начинает не резаться, а скорее мяться. В такой ситуации многие ошибочно считают, что инструмент нужно заменять, хотя на практике его можно легко восстановить.
Главред решил разобраться, как продлить жизнь обычной кухонной терке без дорогих инструментов и лишних затрат.
Как пишет УНИАН, затупившиеся лезвия — не приговор для кухонной утвари, ведь существует несколько проверенных бытовых способов восстановить их остроту в домашних условиях.
Использование кухонного ножа
Как отмечает издание, один из самых простых способов заключается в использовании обычного кухонного ножа. Его тонкое лезвие позволяет аккуратно обработать каждое отверстие терки, имитируя заточку.
После нескольких вращательных движений металлические края снова становятся острее, что заметно улучшает работу инструмента. В то же время эксперты советуют быть осторожными при мытье, ведь обновленные лезвия могут стать значительно острее.
Пищевая фольга
Еще один популярный метод основан на использовании обычной пищевой фольги. Скомканный в плотный шарик кусок фольги натирают по поверхности терки, что позволяет частично восстановить ее режущие свойства.
Такой способ особенно эффективен для мелких отверстий и деликатных терток, которые используются для корейской моркови или тонкого измельчения овощей.
Отвертка
Также среди народных методов упоминается использование отвертки. Металлический инструмент вставляют в отверстия терки и осторожно прокручивают, прижимая к краям лезвий. Это позволяет механически выровнять поверхность и улучшить ее функциональность, особенно в случаях, когда под рукой нет специальных средств.
Эксперты подчеркивают, что все эти методы носят бытовой характер и подходят для временного восстановления терки. В то же время они советуют соблюдать осторожность, чтобы избежать травм и повреждений кухонной утвари.
Об источнике: УНИАН
Об источнике: УНИАН
