Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Восстановить остроту терки можно дома с помощью простых подручных средств, не тратясь на новые кухонные приборы.

https://glavred.info/lifehack/terka-budet-rezat-kak-britva-tri-domashnih-layfhaka-dlya-mgnovennoy-zatochki-10758257.html Ссылка скопирована

Регулярная простая заточка позволяет избежать замены кухонной терки

Вы узнаете:

Как заточить терку без инструментов

Почему фольга эффективна для лезвий

Какой метод самый удобный в быту

Терка остается одним из самых популярных кухонных инструментов, без которого сложно представить приготовление салатов, овощных блюд или домашних заготовок. Однако со временем ее металлические лезвия теряют эффективность, и продукт начинает не резаться, а скорее мяться. В такой ситуации многие ошибочно считают, что инструмент нужно заменять, хотя на практике его можно легко восстановить.

Главред решил разобраться, как продлить жизнь обычной кухонной терке без дорогих инструментов и лишних затрат.

видео дня

Как пишет УНИАН, затупившиеся лезвия — не приговор для кухонной утвари, ведь существует несколько проверенных бытовых способов восстановить их остроту в домашних условиях.

Использование кухонного ножа

Как отмечает издание, один из самых простых способов заключается в использовании обычного кухонного ножа. Его тонкое лезвие позволяет аккуратно обработать каждое отверстие терки, имитируя заточку.

После нескольких вращательных движений металлические края снова становятся острее, что заметно улучшает работу инструмента. В то же время эксперты советуют быть осторожными при мытье, ведь обновленные лезвия могут стать значительно острее.

Пищевая фольга

Еще один популярный метод основан на использовании обычной пищевой фольги. Скомканный в плотный шарик кусок фольги натирают по поверхности терки, что позволяет частично восстановить ее режущие свойства.

Такой способ особенно эффективен для мелких отверстий и деликатных терток, которые используются для корейской моркови или тонкого измельчения овощей.

Отвертка

Также среди народных методов упоминается использование отвертки. Металлический инструмент вставляют в отверстия терки и осторожно прокручивают, прижимая к краям лезвий. Это позволяет механически выровнять поверхность и улучшить ее функциональность, особенно в случаях, когда под рукой нет специальных средств.

Эксперты подчеркивают, что все эти методы носят бытовой характер и подходят для временного восстановления терки. В то же время они советуют соблюдать осторожность, чтобы избежать травм и повреждений кухонной утвари.

Как заточить терку в домашних условиях — смотрите в видео.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред