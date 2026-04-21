Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Руслан Иваненко
21 апреля 2026, 00:50
Восстановить остроту терки можно дома с помощью простых подручных средств, не тратясь на новые кухонные приборы.
Терка
Регулярная простая заточка позволяет избежать замены кухонной терки / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как заточить терку без инструментов
  • Почему фольга эффективна для лезвий
  • Какой метод самый удобный в быту

Терка остается одним из самых популярных кухонных инструментов, без которого сложно представить приготовление салатов, овощных блюд или домашних заготовок. Однако со временем ее металлические лезвия теряют эффективность, и продукт начинает не резаться, а скорее мяться. В такой ситуации многие ошибочно считают, что инструмент нужно заменять, хотя на практике его можно легко восстановить.

Главред решил разобраться, как продлить жизнь обычной кухонной терке без дорогих инструментов и лишних затрат.

видео дня

Как пишет УНИАН, затупившиеся лезвия — не приговор для кухонной утвари, ведь существует несколько проверенных бытовых способов восстановить их остроту в домашних условиях.

Использование кухонного ножа

Как отмечает издание, один из самых простых способов заключается в использовании обычного кухонного ножа. Его тонкое лезвие позволяет аккуратно обработать каждое отверстие терки, имитируя заточку.

После нескольких вращательных движений металлические края снова становятся острее, что заметно улучшает работу инструмента. В то же время эксперты советуют быть осторожными при мытье, ведь обновленные лезвия могут стать значительно острее.

Пищевая фольга

Еще один популярный метод основан на использовании обычной пищевой фольги. Скомканный в плотный шарик кусок фольги натирают по поверхности терки, что позволяет частично восстановить ее режущие свойства.

Такой способ особенно эффективен для мелких отверстий и деликатных терток, которые используются для корейской моркови или тонкого измельчения овощей.

Отвертка

Также среди народных методов упоминается использование отвертки. Металлический инструмент вставляют в отверстия терки и осторожно прокручивают, прижимая к краям лезвий. Это позволяет механически выровнять поверхность и улучшить ее функциональность, особенно в случаях, когда под рукой нет специальных средств.

Эксперты подчеркивают, что все эти методы носят бытовой характер и подходят для временного восстановления терки. В то же время они советуют соблюдать осторожность, чтобы избежать травм и повреждений кухонной утвари.

Как заточить терку в домашних условиях — смотрите в видео.

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

01:56Война
Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба": названы условия и сроки

23:11Украина
Самый быстрый сценарий завершения войны: Зеленский сделал важное заявление

21:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Желтые листья чеснока и лука снова позеленеют через два дня: чем достаточно полить

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке детей в парке за 45 секунд

Карта Deep State онлайн за 20 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

"Украл моего сына": Киркоров пошел на крайние меры из-за ребенка

Китайский гороскоп на завтра, 21 апреля: Кроликам - упрямство, Козлам - примирение

Последние новости

02:13

Орхидея снова начнет пышно цвести: трюк, который ускорит появление новых бутонов

01:56

Ответ баллистике: Зеленский поручил создать собственный аналог Patriot

00:50

00:07

20 апреля, понедельник
23:11

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
22:21

22:06

22:05

21:59

Реклама
21:57

21:41

21:29

21:08

21:07

20:37

20:36

19:58

19:51

19:50

19:39

Реклама
19:36

19:35

19:22

19:10

18:52

18:45

18:40

18:25

18:08

17:57

17:51

17:42

17:24

17:11

17:04

16:59

16:40

16:40

16:35

16:02

Реклама
15:51

15:47

15:22

15:21

15:02

14:51

14:35

14:10

14:09

14:04

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять