Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минуты

Как отчистить электрочайник / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Электрический чайник ежедневно используется по несколько раз — для напитков, готовки и других бытовых нужд.

Из-за постоянного контакта с водой внутри со временем появляется накипь, особенно если вода в регионе жёсткая, пишет Express.

Сам по себе этот налёт не представляет серьёзной угрозы, однако способен ухудшать вкус воды и напитков, а также постепенно изнашивать технику.

Если не очищать прибор, отложения становятся плотнее и могут сократить срок его службы. Такая проблема характерна не только для чайников, но и для кранов или душевых леек — везде, где есть контакт с жёсткой водой.

Для удаления накипи часто используют специальные средства, рассчитанное на быструю очистку бытовой техники. Производитель заявляет, что состав справляется с налётом за считанные минуты и подходит для чайников, утюгов и кофемашин.

Процесс очистки довольно простой: сначала в чайнике кипятят воду, затем отключают его от сети и добавляют средство. Раствору дают немного времени подействовать, а при сильных загрязнениях его можно слегка подогреть.

После этого жидкость сливают, прибор тщательно промывают и ещё раз кипятят чистую воду. В результате чайник очищается от накипи и снова готов к использованию без постороннего привкуса.

Полезный совет по уходу за чайником

Если стандартная очистка не даёт результата и внутри остаётся плотный налёт, стоит воспользоваться лимонной кислотой. Это простое и недорогое средство хорошо растворяет минеральные отложения, помогает быстро очистить внутренние стенки и способствует более долгой работе прибора.

Минералы, присутствующие в водопроводной воде, постепенно оседают на поверхностях посуды и нагревательных приборов. Со временем эти отложения уплотняются и превращаются в накипь — распространённую проблему в быту.

Авторы YouTube-канала Henkel объяснили причины её появления и поделились эффективными способами удаления минерального налёта из техники.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

