Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минуты

Алексей Тесля
19 апреля 2026, 21:36
Как отчистить электрочайник / Коллаж: Главред

Электрический чайник ежедневно используется по несколько раз — для напитков, готовки и других бытовых нужд.

Из-за постоянного контакта с водой внутри со временем появляется накипь, особенно если вода в регионе жёсткая, пишет Express.

Сам по себе этот налёт не представляет серьёзной угрозы, однако способен ухудшать вкус воды и напитков, а также постепенно изнашивать технику.

Если не очищать прибор, отложения становятся плотнее и могут сократить срок его службы. Такая проблема характерна не только для чайников, но и для кранов или душевых леек — везде, где есть контакт с жёсткой водой.

Для удаления накипи часто используют специальные средства, рассчитанное на быструю очистку бытовой техники. Производитель заявляет, что состав справляется с налётом за считанные минуты и подходит для чайников, утюгов и кофемашин.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Процесс очистки довольно простой: сначала в чайнике кипятят воду, затем отключают его от сети и добавляют средство. Раствору дают немного времени подействовать, а при сильных загрязнениях его можно слегка подогреть.

После этого жидкость сливают, прибор тщательно промывают и ещё раз кипятят чистую воду. В результате чайник очищается от накипи и снова готов к использованию без постороннего привкуса.

Полезный совет по уходу за чайником

Если стандартная очистка не даёт результата и внутри остаётся плотный налёт, стоит воспользоваться лимонной кислотой. Это простое и недорогое средство хорошо растворяет минеральные отложения, помогает быстро очистить внутренние стенки и способствует более долгой работе прибора.

Минералы, присутствующие в водопроводной воде, постепенно оседают на поверхностях посуды и нагревательных приборов. Со временем эти отложения уплотняются и превращаются в накипь — распространённую проблему в быту.

Авторы YouTube-канала Henkel объяснили причины её появления и поделились эффективными способами удаления минерального налёта из техники.

Ранее сообщалось о том, как убрать толстый слой накипи в кастрюле.

Лимонная кислота — это натуральное, но при этом очень мощное средство против накипи.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

Гороскоп Таро на май 2026: Ракам - успех, Львам - переезд, Девам - отдых

Предвестник скорой смерти: ученые ошеломили – что видят люди на смертном одре

Гороскоп на завтра, 20 апреля: Тельцам - перемены, Львам - трудности

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

22:58

Людей, родившихся в конкретные месяцы, невозможно забыть

22:29

Что известно о новом налоге для ФОП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ

22:18

До €10 000: одна из стран ЕС заплатит украинцам за возвращение на родину

21:36

Секрет сияющего чайника раскрыт: одно простое средство убирает накипь за минутыВидео

21:34

РФ нужна мобилизация для нового большого наступления в Украину – Зеленский

Более дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLXБолее дорогие посылки и угроза для ВСУ: почему критикуют закон о налоге на OLX
20:16

Евгений Рыбчинский держит в тайне третью супругу: продюсер объяснил причину

20:12

Кровавая бойня в Киеве: всплыли новые подробности об устроившем теракт стрелке

19:45

Три дня или меньше: почему эксперты советуют чаще менять полотенца

19:11

20 апреля нельзя ссориться и ругаться: какой церковный праздник

Реклама
19:11

Риск подорожания товаров на 30%: Гальчинский — о последствиях дефицита авиатоплива в ЕСмнение

19:02

Муравьи исчезнут навсегда: простой кухонный трюк с обычной специейВидео

18:56

"Занимайте 5–6 место": в Полесье резко ответили на жалобы клубов по поводу логистики

18:38

Исчерпание почвы и общие вредители: главные враги кабачков на участке

18:05

Встреча Зеленского с Путиным: Сибига назвал вероятное место и раскрыл детали

17:42

4 знака зодиака, которые расцветают на пенсии: живут лучше всех

17:42

"Очень позорный случай": глава патрульной полиции Украины подал в отставку

17:26

Выстрелы на улицах Чернигова: полиция задержала мужчину, что известноФото

17:20

Гороскоп на неделю с 20 по 26 апреля: Ракам - сюрприз, Рыбам - впечатления

17:14

"Режим свекрови включился": Алина Гросу показала сына и мужа, которого скрывает

17:13

На фронте погиб известный режиссер: он считался пропавшим без вести

Реклама
16:52

Россияне приближаются к позициям ВСУ: названо "горячее" направление фронта

16:38

Ужас Чернобыля: спустя 40 лет после катастрофы страдают животные

16:30

ВСУ продолжают состязание с оккупантами по трем ключевым направлениям – Сырский

16:15

Вместо шампуня — черный хлеб: необычные методы ухода за волосами из СССР

16:14

На Днепр надвигается дождевой циклон с резким похолоданием — прогноз на неделю

16:12

6 признаков неряшливого человека: как исправить ошибки и выглядеть стильноВидео

15:55

РФ готовит второй фронт против Украины: неожиданный прогноз нового удара

15:31

Четырем знакам зодиака улыбнется удача - Вселенная подготовила для них подарок

15:11

Ставка на прорыв: на одном из направлений враг усилил давление, что говорят в ВСУ

15:09

Быстрая "смерть" аккумулятора: основные ошибки, которые разрушают батарею смартфона

15:07

Отставки, проверки и оружие для гражданских: что изменится после стрельбы в Киеве

15:05

Циклон из Румынии несет шторм на Львовщину: когда ожидается сильная непогода

15:01

"Боролись до последнего вздоха": Подкопаева впервые вышла на связь после потери

14:47

Невесту облили черной краской: что скрывает свадебный скандал

14:08

Это может привести к бедности и ссорам: когда категорически нельзя ходить в гости

14:05

Украинские СБС уникальным образом уничтожили "Шахед" посреди моря

14:00

Всего две подкормки и смородина как отборная: садовник раскрыл рецептВидео

13:52

Собака увидела хозяина на экране: реакция животного поразила всехВидео

13:25

"Услышали крики и забежали": семья звезды "Лиги смеха" чудом спаслась от теракта в Киеве

13:11

Как сказать на украинском "начал за здоровье, закончил за упокой" - правильный вариантВидео

Реклама
13:02

"Классической победы не будет": в НАТО сделали неоднозначное заявление о финале войны

12:45

Воры украли египетский артефакт, не зная о проклятии: чем это обернулось

12:19

Китайский гороскоп на завтра, 20 апреля: Лошадям - одержимость, Петухам - успех

11:54

Конец зависимости: Украина запускает план "Б" без поддержки США — The Atlantic

11:47

Сколько будут стоить доллар и евро в Украине до 26 апреля - прогноз банкира

11:22

Прилетели "Нептуны": Силы обороны атаковали важный завод в РФФото

11:14

Счастливая женщина была в ужасе после ДНК-теста: раскол в семьеВидео

11:14

Раньше весила 135 кг: похудевшая солистка KAZKA показала роскошную фигуру

10:58

Зеленский назвал сумму, которую РФ выкачивает из нефти на новые удары по Украине

10:04

"Это больно": Катя Кузнецова сделала признание о разрыве с мужем-россиянином

