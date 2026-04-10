Как отмыть чайник

Чайник — один из самых часто используемых приборов на кухне: мы включаем его с утра и возвращаемся к нему в течение всего дня.

При этом многие уверены, что кипящая вода сама по себе обеспечивает чистоту устройства, на практике это не так: со временем внутри образуется накипь, пишет Express.

Этот налёт появляется из-за минералов, содержащихся в жёсткой воде. После нагревания они оседают на стенках и дне, превращаясь в плотный, шероховатый слой с изменённым цветом.

Хотя такая накипь не опасна для здоровья, она портит вкус напитков, делая их мутными и слегка горькими. Кроме того, отложения могут негативно влиять на работу нагревательного элемента: вода закипает дольше, а расход электроэнергии увеличивается.

Удалить накипь непросто — она крепко держится на поверхности, и обычное механическое очищение неудобно. Однако есть простой способ справиться с проблемой без лишних усилий.

Для этого подойдут натуральные средства — лимон и уксус. Кислоты, содержащиеся в них, вступают в реакцию с минеральными отложениями и постепенно растворяют их. Такой метод безопасен, не требует агрессивной химии и занимает минимум времени.

Что нужно:

один лимон

столовая ложка белого уксуса

Лучше использовать свежий лимон, так как он действует эффективнее, чем готовый сок.

Как действовать:

Нарежьте лимон дольками и поместите их в чайник вместе с кожурой.

Залейте воду примерно на три четверти объёма и добавьте уксус.

Доведите до кипения и оставьте раствор внутри на 10 минут.

Слейте жидкость и извлеките лимон.

Если налёт остался, процедуру можно повторить. В конце обязательно тщательно ополосните чайник тёплой водой, чтобы убрать остатки запаха и вкуса.

В результате прибор станет чистым без сложных манипуляций и лишних усилий.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании.

