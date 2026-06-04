Пара купила церковь и наткнулась на тайну, которую не может разгадать

Тайное помещение в старинной церкви привлекло внимание миллионов пользователей. Необычная находка породила десятки теорий и догадок.

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Во время реставрации здания супруги нашли признаки существования скрытого помещения / Коллаж Главред, фото: instagram.com/127eastmain

Вы узнаете:

Что скрывали загадочные окна в старинной церкви

Что обнаружили супруги во время поисков секретного входа

Почему владельцы так и не смогли попасть в тайную комнату

В США семейная пара, купившая старинную церковь 1872 года постройки, неожиданно столкнулась с тайной, которая привлекла внимание миллионов пользователей интернета. Во время реставрации здания они обнаружили признаки существования скрытого помещения, однако попасть туда до сих пор не удалось.

Лорен Гундерман и ее супруг приобрели бывшую пресвитерианскую церковь в городе Уотервилл, штат Нью-Йорк (США), чтобы превратить ее в роскошную площадку для свадеб и мероприятий. Об этом пишет Newsweek.

видео дня

Работы по восстановлению исторического здания сопровождались регулярными публикациями в социальных сетях, но одна находка вызвала особенно бурную реакцию аудитории.

Загадочные окна, ведущие в никуда

Во время осмотра здания владельцы заметили два наружных окна, которые, по всем признакам, должны были принадлежать комнате внутри церкви. Однако на существующих планировках такого помещения не оказалось.

Убедившись, что где-то в здании может находиться скрытое пространство, супруги начали поиски возможного входа. Они исследовали чердак, стены и перекрытия, а затем обнаружили небольшой заколоченный проем под предполагаемым местом расположения загадочной комнаты.

Попытка раскрыть тайну закончилась неожиданно

Вооружившись инструментами, владельцы сняли деревянные доски даже опустили внутрь телефон для съемки. Однако вместо секретного помещения их ожидало разочарование, ведь за проемом находились лишь незавершенные конструкции и еще один уровень пола.

Во время осмотра здания владельцы заметили два наружных окна / Фото: instagram.com/127eastmain

Видео с очередной попыткой раскрыть тайну быстро стало вирусным. Пользователей особенно заинтересовал вопрос, почему снаружи отчетливо видны окна помещения, которого, как кажется, не существует внутри здания.

Неожиданное объяснение

После публикации ролика в обсуждение включились специалисты по старинным церковным органам. По их версии, загадочные окна могли относиться к бывшей органной комнате, которая была закрыта после модернизации и электрификации здания много лет назад.

По словам Лорен Гундерман, эта теория выглядит наиболее правдоподобной. Однако окончательно подтвердить ее владельцы пока не могут, поскольку для дальнейшего исследования пришлось бы разбирать старые органные трубы, чего они делать не хотят.

Смотрите в видео о том, как семейная пара пыталась найти потайную комнату в церкви:

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Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

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