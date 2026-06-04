Можно ли кормить кошек яйцом: ответ ветеринара удивит многих

Яйца в рационе кошки могут быть полезны, но есть важные правила. Ветеринар поделилась советами о том, как безопасно давать этот продукт животному.

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Можно ли кошкам есть яйца — что можно давать кошке / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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Можно ли давать кошкам яйца

Можно ли кошкам есть яйца

Многие владельцы домашних питомцев пытаются разнообразить рацион своих кошек натуральными продуктами. Одним из самых распространенных вопросов остается тот, можно ли давать кошкам яйца. Оказывается, этот продукт действительно может быть частью рациона животного, однако существуют важные нюансы, которые нужно учитывать. Об этом рассказала зооэксперт проекта "Cats" в видео на YouTube.

Главред выяснил, что будет, если кот съест яйцо.

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Можно ли давать кошкам яйца

По словам эксперта, яйца не относятся к запрещенным продуктам для кошек.

"Если вас интересует, можно ли давать кошкам яйца, ответ — да. Они могут есть яйцо целиком: и скорлупу, и белок, и желток", — отметила эксперт.

В то же время это не означает, что продукт можно давать бесконтрольно или включать в ежедневное меню животного.

Почему сырой яичный белок может быть опасен для кошек

Одна из главных причин осторожного отношения к яйцам связана с сырым белком.

"Во-первых, сырой яичный белок содержит белок под названием авидин, который может препятствовать усвоению биотина. Поэтому не стоит давать кошке большое количество сырого яичного белка", — пояснила она.

Смотрите видео о том, можно ли кошкам яйца:

Биотин является важным веществом для нормального функционирования организма животного, поэтому избыток сырого белка может негативно повлиять на его усвоение.

Могут ли яйца быть источником инфекций

Еще один риск связан с бактериальным загрязнением продукта.

"Во-вторых, яйца могут быть заражены сальмонеллой и кишечной палочкой, поэтому следует быть осторожными", — подчеркнула специалист.

Именно поэтому владельцам стоит внимательно относиться к качеству продукта и соблюдать осторожность при кормлении домашнего питомца.

​Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред​

Как правильно давать яйца коту

Ветеринар также предостерегает от распространенной ошибки, когда в продукт добавляют специи или другие приправы.

"И в-третьих, не добавляйте в яйца приправы. Просто давайте коту яйца без ничего в качестве лакомства, но делайте это лишь изредка", — советует она.

Яйцо для кота должно быть лишь дополнительным угощением, а не основой рациона.

Сколько яиц можно давать коту

Даже полезные продукты нужно давать в умеренном количестве.

"Это не должно составлять более 10% ежедневного рациона вашего кота", — подытожила автор видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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