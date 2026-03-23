Почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой: старый трюк

Старый кулинарный трюк обещает, что капля уксуса на сковороде перед приготовлением способна творить чудеса

Зачем наливать уксус на сковороду перед жаркой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Действительно ли стоит лить уксус на сковороду перед жаркой

Как сделать любую сковороду "антипригарной"

В сети уже годами ходит совет, согласно которому стоит лишь капнуть немного уксуса на горячую сковороду — и продукты больше не прилипают. Пользователи соцсетей клянутся, что трюк работает, но специалисты предупреждают, что на "волшебное" антипригарное действие в данном случае не стоит возлагать большие надежды.

Главред решил выяснить, что именно не так с этим методом.

Как на самом деле работает лайфхак с уксусом

Согласно совету, нужно:

прогреть пустую сковороду 1–2 минуты;

вылить чайную ложку уксуса и распределить по дну;

дождаться, пока запах исчезнет, а поверхность высохнет.

После этого якобы можно жарить, не боясь, что еда "прилипнет" к металлу.

Но, как объясняет УНИАН, уксус — это преимущественно вода с небольшой долей кислоты. На горячей поверхности он действительно может смыть старый жирный налет, но антипригарную пленку за несколько секунд не создает. Поэтому эффект — скорее от очистки, а не от "магии".

Важно: все зависит от материала сковороды

Эксперты отмечают, что уксус подходит не для всех типов посуды:

Чугун

Уксус постепенно разрушает защитный слой. Его можно применять только для быстрой очистки после приготовления, но не перед каждым жарким.

Нержавеющая сталь

Кислота здесь не поможет. Чтобы еда не прилипала, нужно просто правильно прогреть сковороду.

Алюминий

Уксус в сочетании с нагреванием может способствовать попаданию частиц металла в пищу. Для кислых блюд лучше использовать "нержавейку".

Антипригарные и керамические покрытия

Кислота ускоряет их разрушение, поэтому уксус — табу.

Где уксус действительно полезен

Для чистки — идеальный вариант. Он легко растворяет жир и удаляет легкие загрязнения. В кулинарии же уксус лучше работает в маринадах, соусах и заправках.

Что сделать, чтобы любая сковорода не пригорала

Чтобы сковорода вела себя как антипригарная без каких-либо хитростей, достаточно правильно подготовить ее к работе. Самое важное — температура. Когда металл прогревается равномерно, его поры закрываются, и поверхность перестает "прилипать" к еде.

Именно поэтому профессиональные повара всегда дают сковороде время нагреться, прежде чем добавлять масло. Проверить готовность очень просто: достаточно капнуть на дно каплю воды. Если она не испаряется мгновенно, а собирается в шарик и скользит по поверхности, значит, температура идеальная.

В этот момент можно долить тонкий слой масла — оно равномерно распределится и создаст естественный барьер между металлом и продуктами. После этого еда ляжет на сковороду мягко и не прилипнет, независимо от того, из какого материала она сделана.

Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

