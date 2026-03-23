Почему опытные повара сбрызгивают сковороду уксусом перед жаркой: старый трюк

Вы узнаете:
- Действительно ли стоит лить уксус на сковороду перед жаркой
- Как сделать любую сковороду "антипригарной"
В сети уже годами ходит совет, согласно которому стоит лишь капнуть немного уксуса на горячую сковороду — и продукты больше не прилипают. Пользователи соцсетей клянутся, что трюк работает, но специалисты предупреждают, что на "волшебное" антипригарное действие в данном случае не стоит возлагать большие надежды.
Главред решил выяснить, что именно не так с этим методом.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Как на самом деле работает лайфхак с уксусом
Согласно совету, нужно:
- прогреть пустую сковороду 1–2 минуты;
- вылить чайную ложку уксуса и распределить по дну;
- дождаться, пока запах исчезнет, а поверхность высохнет.
После этого якобы можно жарить, не боясь, что еда "прилипнет" к металлу.
Но, как объясняет УНИАН, уксус — это преимущественно вода с небольшой долей кислоты. На горячей поверхности он действительно может смыть старый жирный налет, но антипригарную пленку за несколько секунд не создает. Поэтому эффект — скорее от очистки, а не от "магии".
Важно: все зависит от материала сковороды
Эксперты отмечают, что уксус подходит не для всех типов посуды:
- Чугун
Уксус постепенно разрушает защитный слой. Его можно применять только для быстрой очистки после приготовления, но не перед каждым жарким.
- Нержавеющая сталь
Кислота здесь не поможет. Чтобы еда не прилипала, нужно просто правильно прогреть сковороду.
- Алюминий
Уксус в сочетании с нагреванием может способствовать попаданию частиц металла в пищу. Для кислых блюд лучше использовать "нержавейку".
- Антипригарные и керамические покрытия
Кислота ускоряет их разрушение, поэтому уксус — табу.
Где уксус действительно полезен
Для чистки — идеальный вариант. Он легко растворяет жир и удаляет легкие загрязнения. В кулинарии же уксус лучше работает в маринадах, соусах и заправках.
Что сделать, чтобы любая сковорода не пригорала
Чтобы сковорода вела себя как антипригарная без каких-либо хитростей, достаточно правильно подготовить ее к работе. Самое важное — температура. Когда металл прогревается равномерно, его поры закрываются, и поверхность перестает "прилипать" к еде.
Именно поэтому профессиональные повара всегда дают сковороде время нагреться, прежде чем добавлять масло. Проверить готовность очень просто: достаточно капнуть на дно каплю воды. Если она не испаряется мгновенно, а собирается в шарик и скользит по поверхности, значит, температура идеальная.
В этот момент можно долить тонкий слой масла — оно равномерно распределится и создаст естественный барьер между металлом и продуктами. После этого еда ляжет на сковороду мягко и не прилипнет, независимо от того, из какого материала она сделана.
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред