Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Распознать подделку можно ещё в магазине, главное — знать, на какую информацию на упаковке нужно обращать особое внимание.

https://glavred.info/lifehack/kak-za-sekundy-raspoznat-poddelnoe-slivochnoe-maslo-glavnye-priznaki-falsifikata-10750994.html Ссылка скопирована

Как отличить качественное масло от подделки

Вы узнаете:

На что обращать внимание при выборе сливочного масла

Как проверить масло в домашних условиях

Украинские потребители все чаще сталкиваются с тем, что под видом сливочного масла на полки попадают продукты с растительными жирами и пищевыми добавками. По словам специалистов, такие заменители могут выглядеть как качественный молочный продукт, однако не обладают свойствами натурального масла и не приносят пользы организму.

видео дня

Основная проблема заключается в том, что производители маскируют фальсификат под традиционное масло, используя похожий дизайн упаковки и привлекательную цену. Однако обнаружить подмену можно еще до покупки — достаточно внимательно проанализировать маркировку, пишет ТСН.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Ключевые признаки, которые помогут отличить настоящее масло

Специалисты отмечают, что натуральный продукт легко распознать по нескольким характеристикам:

Тип продукта.

Если на этикетке указано "спред" или "сливочный продукт", это означает, что в составе есть растительные жиры. Жирность. Для настоящего масла нормой является не менее 82% жира. Этот показатель должен быть указан четко и без дополнительных пояснений.

Состав.

Единственный допустимый ингредиент — сливки. Любые стабилизаторы, ароматизаторы или масла свидетельствуют о фальсификации. Срок хранения. Натуральное масло не может иметь слишком длительный срок годности без консервантов, особенно если жирность ниже нормы.

Домашние тесты, которые подтвердят качество продукта

После покупки натуральность сливочного масла можно оценить по его внешнему виду, поведению при комнатной температуре и вкусу. Настоящее масло имеет мягкий кремовый цвет без чрезмерной яркости, а его текстура остается плотной, но в то же время легко поддается ножу.

Если оттенок слишком желтый и выглядит неестественно однородным, это может свидетельствовать об использовании красителей. Когда продукт оставить на столе, натуральное масло начинает таять довольно быстро, постепенно становясь мягким и выделяя легкий молочный аромат.

В отличие от него, спреды обычно не тают так равномерно и часто просто теряют влагу. При дегустации качественное масло имеет чистый сливочный вкус без горечи, посторонних привкусов или химических ноток — любые отклонения могут быть признаком примесей или заменителей.

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред