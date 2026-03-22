StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Дарья Пшеничник
22 марта 2026, 15:32
Распознать подделку можно ещё в магазине, главное — знать, на какую информацию на упаковке нужно обращать особое внимание.
Как отличить качественное масло от подделки / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • На что обращать внимание при выборе сливочного масла
  • Как проверить масло в домашних условиях

Украинские потребители все чаще сталкиваются с тем, что под видом сливочного масла на полки попадают продукты с растительными жирами и пищевыми добавками. По словам специалистов, такие заменители могут выглядеть как качественный молочный продукт, однако не обладают свойствами натурального масла и не приносят пользы организму.

Основная проблема заключается в том, что производители маскируют фальсификат под традиционное масло, используя похожий дизайн упаковки и привлекательную цену. Однако обнаружить подмену можно еще до покупки — достаточно внимательно проанализировать маркировку, пишет ТСН.

Ключевые признаки, которые помогут отличить настоящее масло

Специалисты отмечают, что натуральный продукт легко распознать по нескольким характеристикам:

  • Тип продукта. Если на этикетке указано "спред" или "сливочный продукт", это означает, что в составе есть растительные жиры.
  • Жирность. Для настоящего масла нормой является не менее 82% жира. Этот показатель должен быть указан четко и без дополнительных пояснений.

  • Состав. Единственный допустимый ингредиент — сливки. Любые стабилизаторы, ароматизаторы или масла свидетельствуют о фальсификации.
  • Срок хранения. Натуральное масло не может иметь слишком длительный срок годности без консервантов, особенно если жирность ниже нормы.

Домашние тесты, которые подтвердят качество продукта

После покупки натуральность сливочного масла можно оценить по его внешнему виду, поведению при комнатной температуре и вкусу. Настоящее масло имеет мягкий кремовый цвет без чрезмерной яркости, а его текстура остается плотной, но в то же время легко поддается ножу.

Если оттенок слишком желтый и выглядит неестественно однородным, это может свидетельствовать об использовании красителей. Когда продукт оставить на столе, натуральное масло начинает таять довольно быстро, постепенно становясь мягким и выделяя легкий молочный аромат.

В отличие от него, спреды обычно не тают так равномерно и часто просто теряют влагу. При дегустации качественное масло имеет чистый сливочный вкус без горечи, посторонних привкусов или химических ноток — любые отклонения могут быть признаком примесей или заменителей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

13:53Украина
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:47Синоптик
"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

11:00Украина
Популярное

Ещё
Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Последние новости

16:39

Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

16:37

Потепление возвращается во Львовскую область: когда термометры покажут +14

16:10

Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

15:38

Существовало меньше суток: какое украинское государство просило помощи у Гитлера

15:32

Как за секунды распознать поддельное сливочное масло: главные признаки фальсификата

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
14:27

Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

14:26

Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

14:03

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

13:53

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчествоФотоВидео

Реклама
13:32

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

13:27

Бывшая жена Потапа показала взрослую дочь от первого брака

12:47

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:42

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

12:22

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

12:16

У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

11:55

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

10:29

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилосьВидео

Реклама
10:12

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

10:03

Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

10:01

От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

Реклама
22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

