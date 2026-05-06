Готовится: Кейт Миддлтон поделилась радостной новостью

Принцесса Уэльская поделилась особенной новостью.

Кейт Миддлтон будет ехать в Италию

Принцесса Уэльская готовится к своей первой официальной зарубежной поездке спустя год после достижения ремиссии рака.

Как пишет Page Six, Кенсингтонский дворец объявил, что на следующей неделе Миддлтон отправится в Реджо-Эмилию, Италия, на двухдневную рабочую поездку совместно с Королевским фондом раннего развития детей.

Фонд, основанный принцессой в 2021 году, повышает осведомленность о том, как детский опыт может повлиять на жизнь детей в будущем. Во время пребывания в Италии Миддлтон встретится с детьми, их родителями и местными педагогами.

Этот подход фокусируется на образовании детей, основанном на их уникальных способах мышления и обучения.

"Принцесса с нетерпением ждет визита в Италию на следующей неделе и возможности воочию увидеть, как Реджо-Эмильский подход создает среду, где природа и любящие человеческие отношения объединяются для поддержки развития детей", — говорится в заявлении представителя Кенсингтонского дворца.

Это будет первая международная поездка Миддлтон с 2022 года, когда она и принц Уильям посетили церемонию вручения премии Earthshot Prize Awards в Бостоне, штат Массачусетс.

Всего два года спустя, в марте 2024 года, королевская особа сообщила, что у нее диагностирован рак и она проходит лечение.

В сентябре того же года она объявила, что завершила "невероятно тяжелый" курс химиотерапии, а четыре месяца спустя сообщила о ремиссии.

О персоне: Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

