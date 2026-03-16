Как сделать 'мраморные' пасхальные яйца: лайфхак, покоривший Сеть

Раскрашивание яиц — одна из самых любимых традиций Пасхи. Каждый год появляются новые способы сделать праздничные писанки особенными, и на этот раз в соцсетях стал популярным необычный метод с использованием пены для бритья.
Как создать модный мраморный эффект на пасхальных яйцах.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.
Как покрасить яйца с помощью пены
Блогерша под ником @Nataliia Sahm в своем Instagram показывает, что сначала нужно отварить яйца вкрутую и дать им остыть. Чтобы цвет ложился более равномерно и был ярче, рекомендуем протереть скорлупу уксусом. Это поможет красителю лучше закрепиться.
В плоскую форму или даже в обычный лоток для яиц выложите слой пены для бритья толщиной в несколько сантиметров. Поверхность разровняйте, а затем добавьте пищевые красители разных цветов. Зубочисткой или палочкой слегка смешайте красители, создавая завитки и узоры. Важно не превращать все в однородную массу — именно хаотичные переходы цветов дают тот самый мраморный эффект.
Далее, надев перчатки, осторожно прокатите яйцо по поверхности пены, чтобы оно полностью покрылось цветной смесью. Затем оставьте на 10–20 минут. Чем дольше яйцо находится в пене, тем насыщеннее будет оттенок.
По истечении времени яйца аккуратно протрите бумажным полотенцем или промойте под холодной водой. На скорлупе останутся красивые разводы, напоминающие мрамор.
Важное предупреждение
Поскольку пена для бритья содержит химические вещества, этот способ стоит использовать только для декоративных яиц. Если вы планируете их есть, лучше заменить пену взбитыми сливками — технология останется той же, но результат будет безопасным для здоровья.
О персонаже: Nataliia.Sahm
Nataliia.Sahm (Наталия Калганова) — популярная блогерша и контент-креатор, проживающая в США, штат Техас. Ее страница в Instagram насчитывает более 1,5 миллиона подписчиков, а также она активно развивает TikTok, где имеет сотни тысяч поклонников.
Основное направление ее деятельности — создание лайфстайл-контента, ориентированного на семейную аудиторию. Она позиционирует себя как мама, которая делится практическими советами по быту, организации пространства и уходу за домом. В своих видео Наталья демонстрирует полезные лайфхаки, обзоры товаров (в частности, популярных Amazon finds), идеи для дома и DIY-решения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред