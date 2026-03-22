Один простой трюк с унитазом — и запах будет как в отеле перед приходом гостей

Алексей Тесля
22 марта 2026, 16:39
Названо идеальное средство для унитаза

Многие регулярно убирают в туалете, но всё равно сталкиваются с неприятным затхлым запахом, который особенно ощущается перед приходом гостей.

Обычные чистящие средства лишь временно перебивают его ароматом, при этом могут быть дорогими и вызывать дискомфорт, пишет Karatezentrum-emsland.

При этом существует простой и доступный способ освежить воздух без лишней химии. Проблема в том, что даже при видимой чистоте в труднодоступных местах — под ободком, в сливе и бачке — со временем накапливаются отложения и бактерии.

Именно они и становятся источником характерного запаха. Ситуацию усугубляют влажность, редкое использование санузла, а также загрязнения в трубах.

Неожиданное решение — обычный молотый кофе. Он способен не только перебивать неприятные запахи, но и частично их поглощать благодаря своей структуре. Этот же принцип используют, например, для устранения запахов в холодильнике.

Достаточно насыпать немного кофейного порошка в унитаз, подождать около 15 минут, а затем смыть — и запах заметно уменьшается, уступая лёгкому кофейному аромату. При желании можно использовать и высушенную кофейную гущу.

Однако важно помнить: такой способ не заменяет полноценную уборку и дезинфекцию, а лишь помогает быстро освежить помещение.

Универсальное чистящее средство своими руками
/ Инфографика Главред

Посмотрите видео - как избавиться от известкового налёта:

Эксперимент с натуральным способом очистки плитки в ванной привлёк внимание сторонников экологичной уборки.

В качестве средства использовали простую смесь пищевой соды и лимонной кислоты — её часто рассматривают как безопасную замену агрессивной бытовой химии.

Как часто мыть унитаз?

Гигиены ванной комнаты следует придерживаться в обязательном порядке. Унитаз следует мыть 1-2 раза в неделю, чтобы не появлялся известковый налет и камни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак унитаз
Ещё
18:28Война
17:25Синоптик
13:53Украина
