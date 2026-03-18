Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ — детали от Минобороны

Россияне пытались воспользоваться туманом для наступления на Запорожском направлении, однако украинские военные успешно отразили атаки, сообщили в Минобороны.

Новое российское наступление обернулось рекордным успехом ВСУ

Силы обороны Украины 17 марта смогли нанести наибольшие потери российским оккупационным войскам с начала 2026 года. Всего в рамках вражеского наступления было ликвидировано 1710 оккупантов. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

В Министерстве обороны сообщили, что российские оккупанты пытались использовать туман для наступления на нескольких участках фронта, в частности в Запорожской области.

Силы обороны были готовы к атакам, в результате чего враг за сутки понес потери — 1710 человек убитыми и ранеными, что подтверждено видеозаписями.

"Украинские боевые порядки нигде не были прорваны", — указали в Минобороны.

Напомним, как ранее сообщал Главред, РФ начала весенне-летнюю наступательную кампанию в Донецкой и Запорожской областях, однако уже за первые полтора суток понесла значительные потери — более 900 военных. Несмотря на густой туман, который должен был обеспечить прикрытие, украинские защитники вместе с подразделениями беспилотных систем сорвали атаки противника на всех направлениях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

В то же время эксперты считают, что главный акцент враг может сместить на другие участки фронта. В частности, военный эксперт Василий Пехньо отметил, что ключевым направлением во время весенне-летней кампании для российских войск останется Донецкая область, особенно район агломерации Славянск — Краматорск, где активность продолжается еще с конца прошлого года.

Кроме того, российские войска пытаются установить контроль над отдельными населенными пунктами в Сумской области. Об этом сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя попытки противника создать так называемую буферную зону на этом направлении.

О ведомстве: Министерство обороны Украины Министерство обороны Украины — центральный орган исполнительной власти и военного управления, в подчинении которого находятся Вооруженные Силы Украины. Минобороны Украины является главным (ведущим) органом в системе центральных органов исполнительной власти по обеспечению реализации государственной политики в сфере обороны, пишет Википедия.

