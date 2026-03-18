ВСУ сорвали весенне-летнее наступление РФ на 100 км фронта: у врага рекордные потери

Инна Ковенько
18 марта 2026, 15:03
Несмотря на интенсивные атаки, противнику не удалось прорвать оборону ни на одном участке.
Вооруженные силы РФ начали весенне-летнее наступление на 100-километровом участке фронта
Войска РФ начали весенне-летнее наступление на 100-километровом участке фронта / Фото: Генштаб, facebook.com/Brovdi.Art/

Главное:

  • Армия РФ пыталась прорвать фронт на Донецком и Запорожском направлениях
  • Оккупанты использовали туман и дождь в качестве прикрытия для начала весенне-летней наступательной кампании
  • ВСУ сорвали наступление, нанеся врагу рекордные потери за полтора суток

Российские войска начали весенне-летнее наступление в Донецкой и Запорожской областях, однако за полтора суток понесли рекордные потери — более 900 человек.

Несмотря на густой туман, который должен был стать прикрытием для атак, украинские защитники и силы беспилотных систем сорвали наступление на всех направлениях. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди.

По его словам, 17 и 18 марта оккупанты пытались воспользоваться резкими изменениями погоды сразу на нескольких участках фронта — Родинское-Гуляйполе, а также на Добропольском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Еще до полуночи первые инфильтрированные группы российских военных попали под удар украинских дронов, в результате чего было уничтожено более сотни солдат.

Непогода и запланированное наступление подтолкнули россиян к возобновлению штурмовых действий. Отмечается, что во вторник на рассвете, 17 марта, россияне пошли в массированное наступление, задействовав пехоту, бронетехнику, мотоциклы и даже конные подразделения. Атаки происходили одновременно на более чем десяти участках фронта.

Однако украинские силы нанесли противнику сокрушительные потери — более 500 человек всего за сутки (292 убитых и 221 раненых).

Боевые действия продолжались и в ночь на 18 марта. Несмотря на меньшую интенсивность, по состоянию на полдень этого дня российские войска потеряли еще 277 солдат (141 убитых и 136 раненых). Всего за полтора суток потери противника превысили 900 человек.

"Мадяр" подчеркнул, что ни один из участков на отрезке в 100 километров не был прорван врагом.

"900 за полтора суток — это нечто новое. Честь, джентльмены птичьей субкультуры СБС. Соседи бпс-дронари бригад тоже отработали на славу. А защитники на земле были непревзойденны – ни одного участка за полтора суток на вышеупомянутом отрезке противник не прорвал", – написал Роберт Бровди.

Как писал Главред, украинские воины продолжают срывать планы российских оккупантов по весенне-летнему наступлению. Несмотря на численное превосходство противника и постоянное давление, Силы обороны успешно отбрасывают врага с позиций. Бойцы ВСУ продвинулись на направлениях Константиновка – Дружковка и Новопавловка.

Напомним, армия РФ добивается территориальных успехов на территории Сумской области. Оккупанты продвинулись к югу от Яблуновки Юнаковской общины. Площадь захваченной территории составляет около 5 км². Таким образом, "красная зона" с пометкой "оккупировано" в этом районе увеличилась с 239,79 км² до 244,25 км².

Кроме того, войска РФ в течение последних недель заметно активизировали наступательные действия на Запорожском участке фронта. Интенсивность атак там уже местами превышает уровень боев в районе Покровска, который долгое время оставался одним из самых горячих.

Гуляйполе
Гуляйполе / Инфографика: Главред

О личности: кто такой "Мадяр"

Бровди Роберт Йосипович (позывной "Мадяр") — украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фонда "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Запорожья российское наступление
Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Заметная экономия на бензине: водителей призвали убрать из машины один предмет

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Секрет спичечной коробки в СССР: почему ее размер контролировало само государство

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Ситуация обостряется: противник продвинулся на ключевом участке фронта

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

Как сказать по-украински "бодрствовать": большинство даже не догадывается

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

Когда сажать картофель, чтобы собрать рекордный урожай: эксперты назвали лучшие даты

