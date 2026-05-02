Как спасти подмерзшую малину: правила подкормки и антистрессовой обработки

Как спасти малину после заморозков и не потерять урожай — практические советы, которые помогут быстро восстановить растение даже после сильного повреждения.

Как спасти малину после заморозков? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как спасти малину после заморозков

Что делать, если кусты полностью вымерзли

Весенние заморозки — это большой стресс для сада и огорода, и малина часто становится одной из первых культур, страдающих от перепадов температур. Даже если растение выглядит поврежденным, это не означает, что урожая больше не будет. В зависимости от степени поражения существуют проверенные методы, которые помогут кустам малины восстановиться — какие именно, расскажет Главред.

Практическими советами по спасению малины поделились специалисты на YouTube-канале "TV Ofis". Авторы видео отмечают, что в каждом отдельном случае действовать нужно по-разному и учитывать, насколько сильно пострадали побеги.

Малина вымерзла полностью: что делать, чтобы спасти урожай

В критической ситуации, когда растение вымерзло до корня, единственным вариантом для сохранения урожая является радикальный подход. Малину нужно скосить "под ноль". После этого очень важно внести азотные удобрения — например, селитру или карбамид. Лучше всего проводить эту процедуру во время дождя, чтобы удобрения быстрее растворились и попали к корням. Если же осадков нет, можно внести подкормку через систему капельного полива или просто хорошо полить грядки после внесения удобрений.

Как отмечается в видео:

Малину скашиваете под самый нуль, хорошо подкормили корни — и у вас будет урожай, но этот урожай будет на две-три недели позже.

Померзли только листья: как спасти малину без радикальных мер

Если повреждения не столь существенны и пострадали лишь отдельные боковые листочки, растение еще можно спасти без радикальных методов. Лучшим решением будет применение препаратов-антистрессантов. Они помогают малине быстрее оправиться после низких температур. Автор видео рекомендует препарат "Вимпел 2", но отмечает, что можно выбрать любое другое качественное антистрессовое средство.

Видео о том, как спасти малину после морозов, можно посмотреть здесь:

Для обработки рекомендуют разводить 20–30 мл препарата на 10 литров воды. Однократной обработки чаще всего будет недостаточно. Автор канала советует:

Нужно будет внести препарат один раз, а через 5–6 дней внести еще раз, чтобы у малины было из чего восстанавливаться.

Применение антистрессовых средств также эффективно, если вы случайно повредили малину гербицидами — эти препараты помогают растению "оправиться" и возобновить рост. Как отмечает эксперт:

Он очень хорошо помогает после морозов, отлично действует как антистресс и очень хорошо спасает малину от повреждений.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "TV Ofis" YouTube-канал "TV Ofis" специализируется на контенте о сельском хозяйстве, в частности, о посадке и уходе за растениями, такими как малина и другие плодово-ягодные культуры. Видео на канале включают полезные советы по выбору места для посадки, технике ухода, а также демонстрацию процессов обработки почвы и выращивания культур.

