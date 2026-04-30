Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

О чем вы узнаете:
- Какие овощи можно сеять в течение всего мая
- Какие растения уже поздно сажать
Май — лучшее время для грядок. В этом месяце в землю сеют и те овощи, которые любят тепло, и те, что нетребовательны к холодам. Главное — знать правильные даты, чтобы растения не погибли.
Как пишет издание Deccoria.pl, основная дата для начала дачного сезона — 15 мая. В народе считается, что после этого дня риск ночных заморозков исчезает, поэтому можно сеять даже самые нежные культуры.
Что и когда сажать в мае
Весь список овощей делится на те, которые можно сеять в любой период, и те, которые ждут тепла.
В течение всего месяца можно сеять:
- Свеклу, салат ромен и новозеландский шпинат.
- Репу и укроп (фенхель).
- Морковь (среднепоздние сорта) сеют либо в начале мая, либо уже в самом конце месяца.
Только после 15 мая (когда станет совсем тепло):
- Огурцы, тыквы и кабачки (цуккини, патиссоны) — они очень боятся мороза.
- Фасоль (зеленую и китайскую).
- Помидоры, перец и сельдерей.
- Кукурузу и кресс-салат.
Что не стоит сеять — культуры, которые не любят май
Есть растения, которые плохо переносят длинный световой день и майское солнце. Для них в мае становится слишком светло, и они начинают цвести, из-за чего урожай может стать мелким и невкусным.
Мы говорим о растениях, которые сильно реагируют на удлинение дня, например, шпинат, руккола, кервель или редька — в таких условиях они начинают цвести, что существенно снижает качество и размер урожая, — говорится в материале.
Также в мае уже поздно сеять петрушку, горох и бобы. Их лучше было посадить еще до середины апреля.
Об источнике: Deccoria
Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.
Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред