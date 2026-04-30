Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

Май — ключевой месяц для огородников: какие овощи можно сеять в течение всего месяца, что высаживать после потепления и какие культуры уже поздно сажать.

Что посадить в мае

Май — лучшее время для грядок. В этом месяце в землю сеют и те овощи, которые любят тепло, и те, что нетребовательны к холодам. Главное — знать правильные даты, чтобы растения не погибли.

Как пишет издание Deccoria.pl, основная дата для начала дачного сезона — 15 мая. В народе считается, что после этого дня риск ночных заморозков исчезает, поэтому можно сеять даже самые нежные культуры.

Что и когда сажать в мае

Весь список овощей делится на те, которые можно сеять в любой период, и те, которые ждут тепла.

В течение всего месяца можно сеять:

Свеклу, салат ромен и новозеландский шпинат.

Репу и укроп (фенхель).

Морковь (среднепоздние сорта) сеют либо в начале мая, либо уже в самом конце месяца.

Только после 15 мая (когда станет совсем тепло):

Огурцы, тыквы и кабачки (цуккини, патиссоны) — они очень боятся мороза.

Фасоль (зеленую и китайскую).

Помидоры, перец и сельдерей.

Кукурузу и кресс-салат.

Что не стоит сеять — культуры, которые не любят май

Есть растения, которые плохо переносят длинный световой день и майское солнце. Для них в мае становится слишком светло, и они начинают цвести, из-за чего урожай может стать мелким и невкусным.

Мы говорим о растениях, которые сильно реагируют на удлинение дня, например, шпинат, руккола, кервель или редька — в таких условиях они начинают цвести, что существенно снижает качество и размер урожая, — говорится в материале.

Также в мае уже поздно сеять петрушку, горох и бобы. Их лучше было посадить еще до середины апреля.

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl — крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию — от новичков до опытных пользователей, и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

