Как навсегда избавиться от пырея на огороде: проверенные методы борьбы

Пырей быстро разрастается и трудно уничтожается — какие гербициды использовать, как правильно обрабатывать участок и каких ошибок следует избегать для результата.

Как избавиться от пырея

Почему пырей сложно вывести с участка

Какие гербициды лучше всего действуют против пырея

Избавиться от пырея на участке, который годами не обрабатывался, — нелегкая задача, ведь даже маленький кусочек корня в земле быстро превращается в новый сорняк. Опытные огородники знают, что только системный подход и правильная "химия" могут очистить землю под посадку помидоров или перца — подробнее расскажет Главред.

Как рассказывает автор YouTube-канала "В гостях у Тани", секрет не в силе яда, а в точности его использования.

Какой гербицид реально работает против пырея

Для борьбы с пыреем используют гербициды сплошного действия. Это средства, которые при попадании на листья проникают глубоко в растение и уничтожают его полностью — от кончика побега до последнего корешка.

"Раундап" — классическое средство, проверенное годами. Оно эффективно уничтожает длинные подземные отростки пырея, которые затем просто сгнивают в почве.

"Ураган" — более современный аналог. По наблюдениям хозяев, он действует так же мощно, а иногда даже быстрее, чем "Раундап".

Главная ошибка, которая "убивает" землю на год

Самое важное правило — не превышать дозировку. Автор видео делится собственным опытом: когда она по совету продавца сделала раствор в два раза крепче (200 мл вместо 100 мл на 10 л воды), сорняки действительно исчезли, но земля стала "мертвой". На этом участке целый год не всходили семена, а высаженная рассада просто засыхала.

Разбавляйте ровно 100 мл препарата на 10 литров воды. Этого достаточно, чтобы уничтожить пырей, но оставить почву пригодной для использования через месяц.

4 правила обработки, без которых ничего не сработает

Выбирайте безветренную погоду

Речь идет не только о вашей безопасности. Если ветер разнесет мелкие капли на плодовые деревья, кусты малины или цветы, они могут погибнуть.

Защитите растения "щитом"

Если вы работаете рядом с грядками, закрывайте культурные растения куском фанеры, картона или пленкой. Даже маленькая капля, попавшая на листок, со временем может уничтожить все растение.

Следите за дождем

Препарату нужно 3–4 часа, чтобы впитаться в листья. Если через час после обработки пойдет дождь, он просто смоет средство в почву, и эффекта не будет.

Не спешите копать

Это самое сложное. После опрыскивания кажется, что ничего не происходит. Но средство должно медленно дойти до корней. Листья начнут желтеть только через 2–3 недели. Начинать копать или высаживать овощи можно будет только через месяц.

Что добавить в препарат, чтобы усилить эффект

Чтобы препарат лучше "прилипал" к скользким листьям пырея и не стекал на землю, некоторые огородники советуют добавлять в раствор немного прилипателя или даже обычного жидкого мыла или шампуня (1–2 столовые ложки на ведро). Это поможет средству задержаться на сорняке и лучше впитаться.

Гербицид — это не магия, а инструмент. Если использовать его по инструкции и дать ему время подействовать, вы получите чистый и плодородный огород без изнурительной прополки.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "В гостях у Тани" "В гостях у Тани" — украинский YouTube-канал, который ведет женщина. Автор канала рассказывает о том, как правильно выращивать овощи, фрукты и цветы, как правильно ухаживать за ними, чтобы они росли здоровыми и сильными. На канал подписаны более 57 тысяч пользователей.

