Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

Марина Иваненко
26 апреля 2026, 13:06
Стоит ли добавлять яичную скорлупу в почву для комнатных растений? Эксперты объясняют, почему она действует медленно, какие риски с ней связаны и для каких цветов она может быть опасной.
Яичная скорлупа для растений
Яичная скорлупа для растений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Можно ли использовать яичную скорлупу в качестве удобрения для комнатных растений
  • Как правильно подготовить скорлупу
  • Для каких растений она не подходит

Многие садоводы считают яичную скорлупу бесплатным и эффективным источником кальция для сада или комнатных растений. Однако эксперты предупреждают: то, что идеально работает на открытом грунте, может навредить вазонам на подоконнике. Стоит дважды подумать, прежде чем добавлять это средство в горшки.

Искусственная среда и медленное разложение

Главная проблема использования остатков яиц в помещении заключается в ограниченности экосистемы. Комнатные растения живут в специфических условиях, где естественные процессы переработки органики несколько замедлены.

Ваши комнатные растения находятся в искусственной среде, — объясняет Шейн Плиска, генеральный директор Planterra Interior Landscaping, в материале для издания Martha Stewart.

По его словам, в квартире не хватает дождя, активного солнца и микроорганизмов, которые могли бы быстро разложить скорлупу на питательные вещества. Из-за этого она годами будет оставаться в почве неизменной и не принесет реальной пользы.

Потенциальная польза: не только кальций

Несмотря на то, что яичная скорлупа очень медленно приносит пользу комнатным растениям, определенный потенциал у нее все же есть. Джонатан Викли, садовод и соучредитель Daily Elements, отмечает, что она богата кальцием, который является критически важным элементом для здоровья растительных клеток.

Помимо химического состава, скорлупа может действовать механически:

  • Улучшение структуры: крупные фракции обеспечивают почве дренаж и аэрацию.
  • Изменение кислотности: продукт помогает снизить чрезмерную кислотность субстрата.
  • Защита (для сада): на улице острые края скорлупы создают физический барьер для слизней.

Видео о том, как правильно использовать яичную скорлупу, можно посмотреть здесь:

Риски и возможные проблемы

Эксперт по комнатным растениям Розалин Ортега подчеркивает: скорлупа не является "скорой помощью" и не заменит комплексные удобрения. Более того, она может стать источником проблем. Если скорлупу плохо промыть или оставить влажной на поверхности почвы, она начнет неприятно пахнуть, привлекать насекомых-вредителей или способствовать развитию плесени.

Как правильно использовать скорлупу

Если вы все же решили попробовать этот метод, специалисты советуют следовать инструкции:

  • Тщательно промыть и высушить скорлупу. Джонатан Викли рекомендует запекать ее в духовке при низкой температуре около 20 минут.
  • Розалин Ортега советует перетирать продукт в максимально мелкий порошок (муку) — так он быстрее усваивается.
  • "Яичный чай": альтернативный вариант — замочить измельченную чистую скорлупу в воде на 24–48 часов и использовать этот настой для полива.

Кому это противопоказано: важный нюанс о pH

Важно помнить об уровне pH. Поскольку яичная скорлупа ощелачивает почву, ее категорически нельзя использовать для растений, любящих кислую среду. В "группу риска" входят:

  • африканские фиалки;
  • папоротники;
  • бегонии.

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

яйца огород комнатные растения интересные новости сад
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалатыПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ХарьковаНовости ТернополяНовости ПолтавыНовости ЖитомираНовости СумНовости ОдессыНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять