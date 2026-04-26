Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

Стоит ли добавлять яичную скорлупу в почву для комнатных растений? Эксперты объясняют, почему она действует медленно, какие риски с ней связаны и для каких цветов она может быть опасной.

Яичная скорлупа для растений / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Можно ли использовать яичную скорлупу в качестве удобрения для комнатных растений

Как правильно подготовить скорлупу

Для каких растений она не подходит

Многие садоводы считают яичную скорлупу бесплатным и эффективным источником кальция для сада или комнатных растений. Однако эксперты предупреждают: то, что идеально работает на открытом грунте, может навредить вазонам на подоконнике. Стоит дважды подумать, прежде чем добавлять это средство в горшки.

Искусственная среда и медленное разложение

Главная проблема использования остатков яиц в помещении заключается в ограниченности экосистемы. Комнатные растения живут в специфических условиях, где естественные процессы переработки органики несколько замедлены.

Ваши комнатные растения находятся в искусственной среде, — объясняет Шейн Плиска, генеральный директор Planterra Interior Landscaping, в материале для издания Martha Stewart.

По его словам, в квартире не хватает дождя, активного солнца и микроорганизмов, которые могли бы быстро разложить скорлупу на питательные вещества. Из-за этого она годами будет оставаться в почве неизменной и не принесет реальной пользы.

Потенциальная польза: не только кальций

Несмотря на то, что яичная скорлупа очень медленно приносит пользу комнатным растениям, определенный потенциал у нее все же есть. Джонатан Викли, садовод и соучредитель Daily Elements, отмечает, что она богата кальцием, который является критически важным элементом для здоровья растительных клеток.

Помимо химического состава, скорлупа может действовать механически:

Улучшение структуры: крупные фракции обеспечивают почве дренаж и аэрацию.

Изменение кислотности: продукт помогает снизить чрезмерную кислотность субстрата.

Защита (для сада): на улице острые края скорлупы создают физический барьер для слизней.

Видео о том, как правильно использовать яичную скорлупу, можно посмотреть здесь:

Риски и возможные проблемы

Эксперт по комнатным растениям Розалин Ортега подчеркивает: скорлупа не является "скорой помощью" и не заменит комплексные удобрения. Более того, она может стать источником проблем. Если скорлупу плохо промыть или оставить влажной на поверхности почвы, она начнет неприятно пахнуть, привлекать насекомых-вредителей или способствовать развитию плесени.

Как правильно использовать скорлупу

Если вы все же решили попробовать этот метод, специалисты советуют следовать инструкции:

Тщательно промыть и высушить скорлупу. Джонатан Викли рекомендует запекать ее в духовке при низкой температуре около 20 минут.

Розалин Ортега советует перетирать продукт в максимально мелкий порошок (муку) — так он быстрее усваивается.

"Яичный чай": альтернативный вариант — замочить измельченную чистую скорлупу в воде на 24–48 часов и использовать этот настой для полива.

Кому это противопоказано: важный нюанс о pH

Важно помнить об уровне pH. Поскольку яичная скорлупа ощелачивает почву, ее категорически нельзя использовать для растений, любящих кислую среду. В "группу риска" входят:

африканские фиалки;

папоротники;

бегонии.

Ранее Главред рассказывал о 5 опасных растениях, способных за сезон полностью уничтожить сад.

Также рассказывали о том,какие однолетние цветы можно сеять прямо в открытый грунт весной. Перечень выносливых растений, цветущих все лето, не требующих рассады и легко размножающихся.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC).

