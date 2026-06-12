Без дорогих химчисток: как постирать подушку от пятен и не сбить наполнитель

Как правильно стирать подушки дома, чтобы удалить запахи пота, пыль и желтые пятна, не повредив наполнитель.

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Какой режим стирки и температуру воды выбрать, чтобы подушка оставалась мягкой и пышной / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как быстро освежить старую подушку дома

Какие средства устраняют запах и пятна

Как не испортить наполнитель при стирке

Иногда вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, не требуют замены — достаточно правильного ухода. Именно такой является подушка, которую можно быстро освежить даже в домашних условиях без дорогих средств.

Причина потери свежести подушек довольно типична: в наполнителе постепенно скапливаются пот, кожный жир и пыль. Это приводит к появлению неприятного запаха и снижению комфорта во время сна. Особенно это актуально для больших подушек, которые не всегда удобно стирать в обычной стиральной машине.

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Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за подушками, чтобы вернуть им свежесть и не повредить наполнитель.

Как пишет УНИАН, перед стиркой подушку обязательно нужно выбить на свежем воздухе, чтобы удалить пыль. После этого ее можно замочить в теплой воде с добавлением мягкого мыла или антисептического средства, что поможет устранить запахи и освежить ткань.

Для стирки в стиральной машине чаще всего используют деликатный режим или режим для плотных тканей при температуре около 40 °C. В некоторых случаях применяют сочетание мягкого порошка и геля, а для уменьшения пенообразования добавляют небольшое количество средства для мытья посуды.

Полезные лайфхаки при стирке

Интересный лайфхак — использование ополаскивателя для полости рта вместо кондиционера. Он может придать легкий мятный аромат и дополнительное ощущение свежести после стирки.

После завершения цикла рекомендуется дополнительное отжимание сухим полотенцем, чтобы быстрее удалить влагу и предотвратить сбивание наполнителя в комки. Благодаря этому подушка сохраняет форму и дольше остается комфортной.

В результате даже старая подушка может выглядеть почти как новая, если правильно подойти к ее очистке и регулярно ухаживать за ней.

Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как стирать подушки в стиральной машине — смотрите в видео.

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Об источнике: УНИАН Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

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