Без дорогих химчисток: как постирать подушку от пятен и не сбить наполнитель

Вы узнаете:
- Как быстро освежить старую подушку дома
- Какие средства устраняют запах и пятна
- Как не испортить наполнитель при стирке
Иногда вещи, которыми мы пользуемся ежедневно, не требуют замены — достаточно правильного ухода. Именно такой является подушка, которую можно быстро освежить даже в домашних условиях без дорогих средств.
Причина потери свежести подушек довольно типична: в наполнителе постепенно скапливаются пот, кожный жир и пыль. Это приводит к появлению неприятного запаха и снижению комфорта во время сна. Особенно это актуально для больших подушек, которые не всегда удобно стирать в обычной стиральной машине.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за подушками, чтобы вернуть им свежесть и не повредить наполнитель.
Как пишет УНИАН, перед стиркой подушку обязательно нужно выбить на свежем воздухе, чтобы удалить пыль. После этого ее можно замочить в теплой воде с добавлением мягкого мыла или антисептического средства, что поможет устранить запахи и освежить ткань.
Для стирки в стиральной машине чаще всего используют деликатный режим или режим для плотных тканей при температуре около 40 °C. В некоторых случаях применяют сочетание мягкого порошка и геля, а для уменьшения пенообразования добавляют небольшое количество средства для мытья посуды.
Полезные лайфхаки при стирке
Интересный лайфхак — использование ополаскивателя для полости рта вместо кондиционера. Он может придать легкий мятный аромат и дополнительное ощущение свежести после стирки.
После завершения цикла рекомендуется дополнительное отжимание сухим полотенцем, чтобы быстрее удалить влагу и предотвратить сбивание наполнителя в комки. Благодаря этому подушка сохраняет форму и дольше остается комфортной.
В результате даже старая подушка может выглядеть почти как новая, если правильно подойти к ее очистке и регулярно ухаживать за ней.
Как стирать подушки в стиральной машине — смотрите в видео.
@polina.ivanisovaa Как часто вы стираете свои подушки?? Для стирки использую бюджетные средства от украинского бренда @MIVA ♬ оригинальный звук - POLINA
Читайте также:
- Врач назвал идеальную температуру для стирки и удивил миллионы людей
- Раковина снова засияет как новая: какое недорогое средство поможет восстановить блеск
- О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду для мытья пола
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей — первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, основанное в 1993 году, лидер среди новостных СМИ страны. Выпускает новости на трех языках: украинском, русском и английском. Распространяет новости через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред