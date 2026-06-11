России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

Подоляк заявил, что системные удары Украины по логистике Крыма постепенно изолируют полуостров и существенно усложняют обеспечение войск РФ.

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Удары по Крыму — какой неприятный сюрприз готовит Украина для РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Михаил Подоляк:

Поражение переправ создает для Крыма логистическую изоляцию

Блокада путей приведет к дефициту топлива и продуктов

Украина наносит удары исключительно по военным объектам врага

Украина продолжает усиливать давление на российскую военную логистику во временно оккупированном Крыму, нанося удары по ключевым маршрутам снабжения и транспортной инфраструктуре. Целью таких действий является затруднение снабжения российской группировки, которая использует полуостров как один из главных логистических узлов для ведения войны против Украины. О последствиях таких действий рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

По словам Подоляка, поражение переправ и транспортных путей на подступах к Крыму, в частности в районах Чонгара, Армянска, Арабатской стрелки и Геническа, фактически создает для полуострова логистическую изоляцию. В таких условиях доставлять грузы можно только через Керченский мост или по морю, однако, по его мнению, Россия уже не имеет полного контроля над акваторией Черного моря.

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Керченский мост / Инфографика: Главред

Советник главы Офиса президента отметил, что это может привести к дефициту самых необходимых товаров, в частности продуктов питания и топлива, а также к возврату системы нормированного распределения. Он также считает, что из-за ограничения доступа к интернету и связи временно оккупированный Крым все больше превращается в изолированную территорию, где информационное пространство контролируется исключительно властями.

"Там есть предатели, есть гражданские оккупанты, которые "пришли на разграбленное", и они должны за это заплатить. Но мы помним, что есть и те, кто ждет Украину, кто не имел возможности уехать, есть крымские татары, которые активно нам помогают. К ним – уважение. К оккупантам – никакой эмпатии", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина наносит удары только по военным объектам и энергетической инфраструктуре, поскольку именно через Крым проходят логистические маршруты, обеспечивающие российскую военную группировку. Он подчеркнул, что, в отличие от России, которая атакует гражданскую инфраструктуру и центры украинских городов, Украина соблюдает нормы и правила ведения войны, что, по его словам, осознают и в самой России.

Какое самое уязвимое место у РФ на фронте — комментарий эксперта

Военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что южное направление остается одним из самых уязвимых для российских оккупационных войск из-за ограниченных возможностей для маневра и обеспечения.

По его словам, в отличие от Донецкой и Луганской областей, на юге у российской группировки гораздо меньше вариантов для перегруппировки сил, поскольку ее логистика ограничена, а с тыла расположены Азовское и Черное моря.

Коваленко также указал, что временно оккупированный Крым в перспективе может оказаться в условиях фактической изоляции. По его мнению, систематическое поражение логистических маршрутов способно иметь серьезные стратегические последствия для российских войск на этом направлении.

"Логистический локдаун, который сейчас постепенно формируется, может привести к очень серьезным последствиям для российской группировки. Если этот процесс масштабировать и углублять, он способен существенно изменить ситуацию на фронте", — заключает он в комментарии УНН.

Удары по мостам в Крым — последние новости по теме

Командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов подтвердил, что украинские силы взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами под оккупированным Армянском, что значительно затрудняет логистику России в Крыму. Враг активно ищет альтернативные маршруты для поставок, используя понтонные переправы. Такая ситуация усиливает давление на оккупационные войска.

В ночь на 9 июня Чонгарский мост подвергся повторному удару беспилотников, что фактически парализовало ключевую переправу для военной логистики России. Мощные повреждения моста заблокировали транспортное сообщение, что вызвало серьезные перебои в снабжении подразделений врага.

Предатель Украины Владимир Сальдо сообщил, что после очередного поражения моста движение через Чонгар полностью остановлено, поэтому оккупанты перенаправляют транспорт через Армянск и Перекоп. Это еще больше усиливает логистическую изоляцию Крыма. Как ранее сообщал Главред, ВСУ взяли под огневой контроль сухопутные коридоры, затруднив снабжение врага.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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