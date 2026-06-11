Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

Юрий Берендий
11 июня 2026, 23:11
google news Подпишитесь
на нас в Google
Подоляк заявил, что системные удары Украины по логистике Крыма постепенно изолируют полуостров и существенно усложняют обеспечение войск РФ.
России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов
Удары по Крыму — какой неприятный сюрприз готовит Украина для РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Михаил Подоляк:

  • Поражение переправ создает для Крыма логистическую изоляцию
  • Блокада путей приведет к дефициту топлива и продуктов
  • Украина наносит удары исключительно по военным объектам врага

Украина продолжает усиливать давление на российскую военную логистику во временно оккупированном Крыму, нанося удары по ключевым маршрутам снабжения и транспортной инфраструктуре. Целью таких действий является затруднение снабжения российской группировки, которая использует полуостров как один из главных логистических узлов для ведения войны против Украины. О последствиях таких действий рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.

По словам Подоляка, поражение переправ и транспортных путей на подступах к Крыму, в частности в районах Чонгара, Армянска, Арабатской стрелки и Геническа, фактически создает для полуострова логистическую изоляцию. В таких условиях доставлять грузы можно только через Керченский мост или по морю, однако, по его мнению, Россия уже не имеет полного контроля над акваторией Черного моря.

видео дня
крымский мост инфографика
Керченский мост / Инфографика: Главред

Советник главы Офиса президента отметил, что это может привести к дефициту самых необходимых товаров, в частности продуктов питания и топлива, а также к возврату системы нормированного распределения. Он также считает, что из-за ограничения доступа к интернету и связи временно оккупированный Крым все больше превращается в изолированную территорию, где информационное пространство контролируется исключительно властями.

"Там есть предатели, есть гражданские оккупанты, которые "пришли на разграбленное", и они должны за это заплатить. Но мы помним, что есть и те, кто ждет Украину, кто не имел возможности уехать, есть крымские татары, которые активно нам помогают. К ним – уважение. К оккупантам – никакой эмпатии", – заявил он.

Подоляк подчеркнул, что Украина наносит удары только по военным объектам и энергетической инфраструктуре, поскольку именно через Крым проходят логистические маршруты, обеспечивающие российскую военную группировку. Он подчеркнул, что, в отличие от России, которая атакует гражданскую инфраструктуру и центры украинских городов, Украина соблюдает нормы и правила ведения войны, что, по его словам, осознают и в самой России.

Какое самое уязвимое место у РФ на фронте — комментарий эксперта

Военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что южное направление остается одним из самых уязвимых для российских оккупационных войск из-за ограниченных возможностей для маневра и обеспечения.

По его словам, в отличие от Донецкой и Луганской областей, на юге у российской группировки гораздо меньше вариантов для перегруппировки сил, поскольку ее логистика ограничена, а с тыла расположены Азовское и Черное моря.

Коваленко также указал, что временно оккупированный Крым в перспективе может оказаться в условиях фактической изоляции. По его мнению, систематическое поражение логистических маршрутов способно иметь серьезные стратегические последствия для российских войск на этом направлении.

"Логистический локдаун, который сейчас постепенно формируется, может привести к очень серьезным последствиям для российской группировки. Если этот процесс масштабировать и углублять, он способен существенно изменить ситуацию на фронте", — заключает он в комментарии УНН.

Удары по мостам в Крым — последние новости по теме

Командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов подтвердил, что украинские силы взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами под оккупированным Армянском, что значительно затрудняет логистику России в Крыму. Враг активно ищет альтернативные маршруты для поставок, используя понтонные переправы. Такая ситуация усиливает давление на оккупационные войска.

В ночь на 9 июня Чонгарский мост подвергся повторному удару беспилотников, что фактически парализовало ключевую переправу для военной логистики России. Мощные повреждения моста заблокировали транспортное сообщение, что вызвало серьезные перебои в снабжении подразделений врага.

Предатель Украины Владимир Сальдо сообщил, что после очередного поражения моста движение через Чонгар полностью остановлено, поэтому оккупанты перенаправляют транспорт через Армянск и Перекоп. Это еще больше усиливает логистическую изоляцию Крыма. Как ранее сообщал Главред, ВСУ взяли под огневой контроль сухопутные коридоры, затруднив снабжение врага.

Другие новости:

О персоне: Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Михаил Подоляк новости Украины новости Крыма
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

23:11Война
Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

22:00Украина
Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

21:32Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

"Не вылезала": экс-директор Ротару раскрыл зависимость Пугачевой

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

Китайский гороскоп на завтра, 12 июня: Тиграм - осмотрительность, Свиньям - выбор

Китайский гороскоп на завтра, 12 июня: Тиграм - осмотрительность, Свиньям - выбор

Последние новости

23:11

России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

22:58

В США сделали неожиданное заявление насчет паузы в переговорах Украины и РФ

22:02

Сейф вынесли, но убежать не успели: в Днепре перехватили злоумышленников, детали

22:00

Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

21:44

Михаил Поплавский: юбилейная Национальная премия "Украинская песня года" будет приурочена к 35-летию Независимости УкраиныВидео актуально

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
21:32

Стрельба в Запорожье: мужчина с ножом напал на полицейских, что известно

21:27

"Пилосос", "пилотяг" чи "пилосмок": как правильно назвать уборку в доме

21:03

Завершение войны в Украине: какими могут оказаться условия мира - The Economist

20:57

Киевляне массово жалуются на повторные платежки за отопление: раскрыта причина

Реклама
20:54

Коварная головоломка со спичками: под силу детям, но сложная для взрослыхВидео

20:28

Почему сладкий перец получается мелким: подкормка кустов в июне

20:03

Урожай начнёт ломиться: три приёма, которые заставят томаты плодоносить до осениВидео

20:03

Станут настоящим магнитом для рыбы: лучшие насадки на карася летомВидео

19:59

У Навроцкого выдвинули громкий ультиматум Зеленскому: что требует Варшава

19:53

В Москве прошли переговоры по Украине — какие условия выдвинули Кремлю страны Европы

19:10

Почему Европа не спешит принимать Украину в ЕС: Денисенко объяснил, стоит ли паниковатьмнение

19:09

США, НАТО и ЕС дали Путину сигнал по поводу Украины — какие решения готовятся

19:05

Начнет расти как на дрожжах: чем поливать морковь в июне для сладкого урожаяВидео

18:53

"Лояльности к Путину снижается": раскрыт сценарий бунта в РФ

18:37

Как можно назвать Максима на украинском: забываем о Максе и возвращаемся к своему

Реклама
18:36

Скрытая функция стиралки: одна деталь полностью меняет результат стиркиВидео

18:30

"Мадяр" раскрыл планы Украины по Крыму и анонсировал новые проблемы для России

18:30

"Нептун" поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видеоВидео

18:04

Людей призвали посыпать матрас содой в жару: результат удивит многихВидео

17:47

"Только не говорите Вакарчуку": Зеленский раскрыл двух любимчиков в шоу-бизнесе

17:44

Не только "край": от какого слова пошло название Украины, ответ историковВидео

17:42

Не "в интересном положении": как правильно говорить о беременности на украинском

17:42

Новая жизнь с 11 июня: три знака зодиака, которые навсегда вытрут слезы

17:09

"Котел" для тысяч оккупантов и десант ВСУ: что означает отступление РФ с Кинбурнской косы

17:07

Когда нельзя менять постельное белье: дни, притягивающие бедность

17:03

Стильное спасение от жары: что носить летом 2026Видео

16:58

Какие люди обладают глубиной старой души: дни рождения с энергией мудрости

16:53

Скандальный "Кровоспас" вернулся на рынок под новым названием? Аналитик рассказал о ребрендинге старой схемы

16:46

Пашинский признал свою вину по делу о топливе Курченко

16:10

Продал боевой автомат возле ТЦ: во Львове задержали торговца оружиемФото

16:09

У россиян большие проблемы: ВСУ взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами

16:08

"Нос — каляка-маляка": Киркоров в отчаянии из-за неудачной пластики

16:07

Голуби навсегда покинут балкон: какое средство быстро прогонит всех птицВидео

15:59

Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

15:32

Тело женщины извлекли из-под завалов, есть пострадавшие: РФ ударила по депо на Сумщине

Реклама
15:25

Гигантский паук с десятками детенышей на спине: редкую находку заметили на Ровенщине

15:01

Секрет матовой и блестящей стороны фольги: на какую из них класть продуктыВидео

14:48

Буданов — суперкризисный менеджер, которому доверяют решение самых сложных вопросов — СМИ

14:47

Денисенко показалась на отдыхе с дочкой бойфренда

14:34

Виноград подает сигналы: почему листья меняют цвет и покрываются пузырькамиВидео

14:06

Налетят шквалы, грозы и град: в Украину надвигается непогода и похолодание

13:58

"Поломан как мужчина": Тополя решился на признание о личном

13:54

Популярная украинская актриса Катерина Тышкевич беременна первенцем

13:51

Справятся только внимательные водители: хитрый тест по ПДД с регулировщикомВидео

13:45

Остапчук купил своей жене-блогерше роскошный Мерседес: она похвасталась фото

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять