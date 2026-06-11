России готовят неприятный сюрприз: у Зеленского рассказали, что ждет оккупантов

О чем сказал Михаил Подоляк:
- Поражение переправ создает для Крыма логистическую изоляцию
- Блокада путей приведет к дефициту топлива и продуктов
- Украина наносит удары исключительно по военным объектам врага
Украина продолжает усиливать давление на российскую военную логистику во временно оккупированном Крыму, нанося удары по ключевым маршрутам снабжения и транспортной инфраструктуре. Целью таких действий является затруднение снабжения российской группировки, которая использует полуостров как один из главных логистических узлов для ведения войны против Украины. О последствиях таких действий рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии 24 каналу.
По словам Подоляка, поражение переправ и транспортных путей на подступах к Крыму, в частности в районах Чонгара, Армянска, Арабатской стрелки и Геническа, фактически создает для полуострова логистическую изоляцию. В таких условиях доставлять грузы можно только через Керченский мост или по морю, однако, по его мнению, Россия уже не имеет полного контроля над акваторией Черного моря.
Советник главы Офиса президента отметил, что это может привести к дефициту самых необходимых товаров, в частности продуктов питания и топлива, а также к возврату системы нормированного распределения. Он также считает, что из-за ограничения доступа к интернету и связи временно оккупированный Крым все больше превращается в изолированную территорию, где информационное пространство контролируется исключительно властями.
"Там есть предатели, есть гражданские оккупанты, которые "пришли на разграбленное", и они должны за это заплатить. Но мы помним, что есть и те, кто ждет Украину, кто не имел возможности уехать, есть крымские татары, которые активно нам помогают. К ним – уважение. К оккупантам – никакой эмпатии", – заявил он.
Подоляк подчеркнул, что Украина наносит удары только по военным объектам и энергетической инфраструктуре, поскольку именно через Крым проходят логистические маршруты, обеспечивающие российскую военную группировку. Он подчеркнул, что, в отличие от России, которая атакует гражданскую инфраструктуру и центры украинских городов, Украина соблюдает нормы и правила ведения войны, что, по его словам, осознают и в самой России.
Какое самое уязвимое место у РФ на фронте — комментарий эксперта
Военный и политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что южное направление остается одним из самых уязвимых для российских оккупационных войск из-за ограниченных возможностей для маневра и обеспечения.
По его словам, в отличие от Донецкой и Луганской областей, на юге у российской группировки гораздо меньше вариантов для перегруппировки сил, поскольку ее логистика ограничена, а с тыла расположены Азовское и Черное моря.
Коваленко также указал, что временно оккупированный Крым в перспективе может оказаться в условиях фактической изоляции. По его мнению, систематическое поражение логистических маршрутов способно иметь серьезные стратегические последствия для российских войск на этом направлении.
"Логистический локдаун, который сейчас постепенно формируется, может привести к очень серьезным последствиям для российской группировки. Если этот процесс масштабировать и углублять, он способен существенно изменить ситуацию на фронте", — заключает он в комментарии УНН.
Удары по мостам в Крым — последние новости по теме
Командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов подтвердил, что украинские силы взорвали огромную колонну с топливом и боеприпасами под оккупированным Армянском, что значительно затрудняет логистику России в Крыму. Враг активно ищет альтернативные маршруты для поставок, используя понтонные переправы. Такая ситуация усиливает давление на оккупационные войска.
В ночь на 9 июня Чонгарский мост подвергся повторному удару беспилотников, что фактически парализовало ключевую переправу для военной логистики России. Мощные повреждения моста заблокировали транспортное сообщение, что вызвало серьезные перебои в снабжении подразделений врага.
Предатель Украины Владимир Сальдо сообщил, что после очередного поражения моста движение через Чонгар полностью остановлено, поэтому оккупанты перенаправляют транспорт через Армянск и Перекоп. Это еще больше усиливает логистическую изоляцию Крыма. Как ранее сообщал Главред, ВСУ взяли под огневой контроль сухопутные коридоры, затруднив снабжение врага.
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О персоне: Михаил Подоляк
Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.
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