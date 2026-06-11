"Котел" для тысяч оккупантов и десант ВСУ: что означает отступление РФ с Кинбурнской косы

Логистическая блокада на Кинбурнской косе вынуждает оккупантов отступать. Эксперты отмечают, что под ударами ВСУ враг оказался на грани окружения

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Отступление россиян с Кинбурнской косы — что теперь изменится для Украины / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова сейчас ситуация на Кинбурнской косе и есть ли там россияне

Почему оккупанты уже сейчас готовятся бежать с косы

Какой существует сценарий освобождения Кинбурнской косы

Кинбурнская коса, которую страна-агрессор Россия оккупировала в первые месяцы полномасштабной войны, превратилась из плацдарма для контроля над акваторией Черного моря в проблемную территорию, удержание которой все больше обходится оккупантам в ресурсы и людей. Постоянные удары Сил обороны Украины по позициям войск РФ привели, по данным движения "АТЕШ", к фактическому отступлению оккупантов с Кинбурнской косы.

Главред собрал главное, что известно об отступлении россиян с Кинбурнской косы.

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Россияне бегут с Кинбурнской косы

8 июня партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что российские оккупационные войска полностью выходят с Кинбурнской косы в Николаевской области.

По информации агента партизанского движения "АТЕШ", действующего в штабе российской группировки войск "Днепр", удары Сил обороны Украины по логистическим маршрутам заставили российских военных спешно покидать позиции на Кинбурнской косе.

"Подразделения 337-го полка покидают позиции — снабжение полностью остановлено. Доставка боеприпасов, топлива и продовольствия прекратилась. Из-за значительных потерь личного состава подразделения 337-го полка отводятся от береговой линии — с северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются со сбиванием БПЛА СОУ, и потери продолжают расти", — говорится в сообщении.

По данным агента, после переброски части личного состава на Запорожское направление подразделения, оставшиеся на косе, понесли значительное сокращение численности, а их доукомплектование ни разу не проводилось. Командование, как утверждается, постоянно перебрасывает военных с одних позиций на другие, из-за чего на Кинбурнской косе остались лишь немногочисленные подразделения, которые уже не способны эффективно удерживать оборону. Также агент заявил, что логистическая система российских войск на этом участке фактически перестала нормально функционировать.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика — Главред

В то же время стоит отметить, что Кинбурнская коса остается единственной частью Николаевской области, которая находится под российской оккупацией. Эта территория имеет важное стратегическое значение, поскольку контроль над ней влияет на безопасность судоходства в районе Днепровско-Бугского лимана и доступ к портам Николаева.

Какова сейчас ситуация на Кинбурнской косе и есть ли там россияне

В то же время, по данным украинских военных, на этом участке фронта фиксируется не отступление оккупантов, а перегруппировка и ротация подразделений, которые продолжают удерживать свои позиции. Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Интерфакс-Украина.

"Есть данные нашей разведки, что там происходит перегруппировка и ротация определенных подразделений российской армии. Сейчас одно из подразделений воздушно-десантных войск заменяют на отдельный мотострелковый полк 58-й армии РФ, который будет дальше там выполнять свои задачи", – рассказал он.

Волошин сообщил, что Силы обороны Украины продолжают работать над тем, чтобы перерезать логистическое обеспечение российских войск на Кинбурнской косе. По его словам, украинские военные наносят удары по маршрутам снабжения, чтобы взять под контроль логистику противника.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга пояснил, что на Кинбурнскую косу ведут две основные дороги: одна имеет асфальтовое покрытие, другая — грунтовая, которая пролегает в направлении Геройского и во время непогоды становится практически непроезжей. Именно эти пути находятся под огневым воздействием украинских военных в случае обнаружения перемещения российских сил или техники.

В то же время Волошин подчеркнул, что пока нет оснований утверждать, что российские войска отступают с Кинбурнской косы именно из-за проблем с логистикой. По имеющейся информации, речь идет лишь о ротации и передислокации отдельных подразделений из северной части косы на более защищенные позиции, расположенные в ее глубине, подальше от побережья Днепровского лимана.

"Поэтому ситуация на самой этой косе для врага не очень радостная, но уходить оттуда он добровольно не собирается. Поэтому будем прилагать все усилия, чтобы вытеснить его оттуда", – подытожил он.

Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Как россияне используют позиции на Кинбурнской косе – в чем ее стратегическое значение

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что расширение Украиной кампании ударов средней дальности по российским логистическим маршрутам на оккупированных территориях юга и востока страны уже демонстрирует результаты на поле боя. По их мнению, эффект от таких действий может усиливаться и в ближайшем будущем.

"Ранее российские войска использовали свои ограниченные позиции на Кинбурнской косе для нанесения артиллерийских ударов по Очакову, Николаевская область (в четырех километрах от кончика косы через Днепровский залив)", — говорится в отчете.

В то же время, как отмечает France24, в начале полномасштабного вторжения Кинбурнская коса имела важное стратегическое значение. Эксперт Норвежского института обороны и исследований Тор Букволл объясняет, что в начале 2022 года российское командование рассчитывало использовать ее как плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Одессы и продвижения на юге Украины.

"Украина неоднократно предпринимала попытки вернуть ее обратно. Киев считает Кинбурнскую косу настолько важной, что в прошлом году попросил Соединенные Штаты включить ее в любой будущий мирный план, который Вашингтон может представить президенту России Владимиру Путину", — пишет издание.

Проект мирного плана США из 20 пунктов / Инфографика: Главред

Эксперт по вопросам России Международной группы по изучению безопасности (ITSS) в Вероне Уилл Кингстон-Кокс отмечает, что контроль над Кинбурнской косой позволил России контролировать устья Днепра и Южного Буга, а также обеспечивать доступ к району Херсона.

"Если Украина подтвердит контроль, она сможет заявить о полной деоккупации Николаевской области", — сказал Кингстон-Кокс.

В то же время, по оценкам экспертов, с развитием войны стратегическая ценность Кинбурнской косы постепенно снизилась. Это связано с тем, что Россия, вероятно, отказалась от планов захвата Одессы, а после освобождения Херсона в конце 2022 года ситуация на этом участке фронта и вдоль Днепра в значительной степени стабилизировалась. Основные боевые действия сейчас сосредоточены преимущественно на Донбассе и в Запорожской области.

В то же время эксперты считают, что в случае подтверждения информации об изменении ситуации на Кинбурнской косе это может стать важным успехом для Украины. По мнению Кингстона-Кокса, такое развитие событий станет еще одним шагом к повышению безопасности судоходства в акватории Черного моря.

"Если отход российских войск подтвердится, остается неизвестным, что ждет Кинбурнскую косу в будущем. Займут ли ее украинские войска — и, возможно, сами станут мишенями для российских дронов — или она превратится в ничейную землю? Несомненно, что если Киев решит занять эту территорию, ему сначала придется очистить ее от мин и установить надежные системы противовоздушной обороны", — говорится в материале.

Полное окружение Кинбурна: почему оккупанты уже сейчас готовятся бежать с косы

По словам полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора и военного эксперта Романа Свитана, россияне опасаются возможного расширения украинских операций на левом берегу Днепра и риска оказаться в "котле" на Кинбурнской косе.

В комментарии 24 каналу Роман Свитан отметил, что любые действия по освобождению территорий должны начинаться с воздушной операции, после чего возможно проведение наземного этапа. По его словам, окончательный контроль над территорией устанавливается только тогда, когда ее занимает пехота.

По его мнению, одним из возможных направлений наступления может стать движение в сторону Скадовска. Эксперт считает, что наиболее целесообразный маршрут пролегает через Херсон, Олешки и Голую Пристань, ведь эта транспортная артерия имеет важное стратегическое значение.

Херсон / Инфографика: Главред

Свитан также отметил, что после создания мощной группировки на правом берегу Днепра и формирования плацдарма на левом можно будет развивать наступление в направлении Скадовска.

"То есть выход на левый берег, а затем на Скадовск возможен в наземной операции после выполнения воздушной. Тогда россияне окажутся в полном окружении на Кинбурнской косе, зажатые Днепром, Черным морем, нашим фронтом. Поэтому они уже начинают понемногу оттуда уходить. А подготовка операции уже заметна", — подытожил он.

Как ВСУ готовят почву для высадки на Кинбурнской косе

Если бы российские войска действительно покинули свои позиции на Кинбурнской косе, это могло бы создать условия для высадки украинского десанта на полуострове. Формирование плацдарма в этом районе открыло бы для Сил обороны Украины дополнительные возможности для операций на левом берегу Днепра и усилило бы угрозу российским логистическим маршрутам в южной части Херсонской области. Об этом в комментарии изданию "Слово и дело " заявил военный обозреватель Денис Попович.

По его словам, ситуация на Кинбурнской косе начала заметно меняться в 2026 году. Украинские военные обеспечили круглосуточное наблюдение за районом с помощью разведывательных беспилотников, что позволяло оперативно выявлять позиции оккупантов и наносить по ним удары артиллерией или дронами-бомбардировщиками.

Попович отметил, что преимущество украинских беспилотников в воздухе дало ощутимый результат: в течение последних двух-трех месяцев российские военные пытаются минимизировать активность на косе. По данным открытых источников, на Кинбурнской и части Тендривской косы могут находиться примерно 2,5 тысячи оккупантов, из которых около 900 размещены в западной части Кинбурнской косы.

Временно оккупированные территории Украины / Инфографика: Главред

"Стратегическая важность Кинбурнской косы заставляет россиян готовиться к возможным наступательным действиям со стороны ВСУ. Именно поэтому они продолжают укреплять свои позиции и удерживать этот район под контролем. Не стоит думать, что оккупанты просто так отступят с Кинбурнской косы. Несмотря на проблемы с логистикой и постоянное давление со стороны Сил обороны, борьба за этот важный полуостров, вероятно, будет сложной и длительной", — подытожил он.

Какой существует сценарий освобождения Кинбурнской косы

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что любая операция по освобождению Кинбурнской косы должна быть направлена не на удержание отдельного плацдарма, а на создание условий, которые заставят российские войска отступить. По его мнению, масштабная операция должна сразу поставить противника перед необходимостью покинуть свои позиции, тогда как повторение сценария Кринок было бы нецелесообразным. Он отмечает, что эта операция в свое время выполнила свою задачу, однако сейчас у Украины есть другие возможности и она должна действовать эффективнее.

Эксперт также подчеркивает, что решающим фактором должно стать разрушение системы логистического обеспечения российской группировки.

"Нам необходимо не просто зайти в один населенный пункт и удерживать его. Нужно создать для россиян ситуацию полного логистического коллапса. Перерезать связь, нарушить систему снабжения и заставить их потерять возможность управлять войсками. Только тогда можно говорить о перспективе расширения зон контроля", — сказал он в комментарии УНН.

По его словам, именно южное направление является одним из самых уязвимых для оккупационных войск из-за ограниченных возможностей маневра и снабжения. В отличие от Донецкой и Луганской областей, на юге у российских сил гораздо меньше путей для перегруппировки, ведь сзади расположены Азовское и Черное моря, а логистические коридоры ограничены.

Коваленко указывает на то, что временно оккупированный Крым потенциально может оказаться в полной изоляции. Коваленко считает, что системное разрушение логистических маршрутов способно иметь стратегические последствия для российской группировки.

"Логистический локдаун, который сейчас постепенно формируется, может привести к очень серьезным последствиям для российской группировки. Если этот процесс масштабировать и углублять, он способен существенно изменить ситуацию на фронте", — делает вывод он.

Как отступление с Кинбурнской косы ударит по Кремлю

Военный эксперт Иван Ступак отметил, что если информация об отходе российских подразделений с Кинбурнской косы подтвердится, это может стать первым случаем в этом году, когда Россия будет вынуждена покинуть важный плацдарм не из-за непосредственного наступления украинских сил, а из-за серьезных логистических проблем.

По его мнению, такое развитие событий будет иметь особое значение, поскольку продемонстрирует утрату российскими войсками контроля над территорией вследствие нарушения системы обеспечения. Эксперт также подчеркнул важность фиксации подобных изменений на карте боевых действий как свидетельства постепенной потери Россией контролируемых территорий.

"И таким образом можно в информационном плане бить россиян, сказать: "Видите, вы теряете, поэтому самое время для вас сесть за стол переговоров". И в медиа это будет бить по российским пользователям: вы видите, что отступаете, в 22-м отступали, потом не отступали, а сейчас теряете. Это означает, что вы становитесь слабее. Этим нужно обязательно пользоваться", — подчеркнул он в комментарии УНИАН.

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Об источнике: движение "Атеш" "Атеш" — военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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