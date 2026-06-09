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Россияне выводят часть подразделений из сложного участка фронта - что произошло

Анна Косик
9 июня 2026, 09:04
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Оккупационные войска уходят из последних подконтрольных РФ населенных пунктов Николаевской области.
армия рф, кинбурнская коса
Россияне бегут, потому что ВСУ перекрыли важные линии снабжения / Коллаж: Главред, фото: Википедия, карта ISW

Что сообщили аналитики:

  • Командование РФ вывело часть подразделений с Кинбурнской косы
  • Трудному положению оккупантов способствовали Силы обороны Украины
  • Украинские военные продолжают наносить удары по путям снабжения армии РФ

Военное командование страны-агрессора России приняло решение вывести свои силы с Кинбурнской косы в Николаевской области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Причиной этого стало то, что Силы обороны Украины проводят успешную кампанию по нанесению ударов средней дальности по линиям снабжения армии РФ на временно оккупированных территориях.

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Кинбурнская коса инфографика
Кинбурнская коса / Инфографика: Главред

Оккупанты оказались в затруднительном положении

По данным агента движения сопротивления Атеша в штабе российской группировки войск "Днепр", подразделения российского 337-го воздушно-десантного полка покидают свои позиции в северной и западной частях Кинбурнской косы из-за "полностью нарушенного" снабжения боеприпасами, топливом и продовольствием.

Российские войска на Кинбурнской косе не смогли противостоять ударам украинских дронов и несли все большие потери. Поэтому командование начало передислокацию.

Те подразделения, которые остаются на Кинбурнской косе, почти полностью истощены из-за отсутствия новых поставок и больше не способны обороняться.

Украина прокомментировала якобы вывод войск РФ

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Владислав Волошин информацию о выводе части оккупантов с Кинбурнской косы ни подтвердил, ни опроверг. По его словам, Силы обороны проводят операции по установлению огневого контроля над российскими наземными линиями связи в Херсонской области.

"Расширение Украиной ударной кампании средней дальности против российских НЛК на оккупированном юге и востоке Украины, похоже, порождает последствия на поле боя, которые, вероятно, будут усиливаться в ближайшее время", — подытожили аналитики.

Какой важный город ВСУ могут потерять в июне — прогноз эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Константина Машовца, ситуация на фронте, в частности на Донецком направлении, остается крайне напряженной.

Уже в ближайшие месяцы ВСУ могут покинуть один из ключевых населенных пунктов. Речь идет о Константиновке, где критический момент может наступить уже в разгар лета.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что российские войска продолжают штурмовые действия на ряде участков фронта, пытаясь усилить давление на украинскую оборону, в частности в районах Лимана и Купянска.

Ранее сообщалось, что разрушение вражеской логистики существенно снижает боеспособность российских подразделений на передовой, однако этого недостаточно для полного освобождения территорий или вынуждения противника к отступлению.

Накануне стало известно, что украинские защитники в мае достигли самого заметного прогресса за последние месяцы: темпы российского наступления замедлились настолько, что ВСУ вернули больше территорий, чем потеряли.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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война в Украине Николаевская область Херсонская область Кинбурнская коса Фронт
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