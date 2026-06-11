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Стратегические цели поражены: детали ударов по НПЗ и оборонным заводам РФ

Алексей Тесля
11 июня 2026, 22:00
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В Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский".
Дрон
Нанесены удары по целям РФ / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Главное:

  • Нанесены удары по НПЗ "Афипский" и объектам производства БпЛА РФ
  • Атакованы пункты управления противника в Донецкой и Луганской областях

10 июня и в ночь на 11 июня нанесены удары по НПЗ "Афипский" (Краснодарский край РФ), объектам производства беспилотных систем, в частности в Севастополе, и пунктам управления противника на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Вчера и в ночь на 11 июня 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных, логистических и промышленных объектов российских оккупационных войск", – говорится в сообщении Генштаба в Telegram.

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Сообщается, что в Краснодарском крае РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский". Афипский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий юга РФ. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн т в год. Завод производит дизельное топливо, бензины, мазут и другие нефтепродукты, которые используются для обеспечения экономики и военной логистики государства-агрессора. "По имеющимся данным подтверждено поражение цели и пожар на территории предприятия", — говорится в сообщении.

Дрон
/ Инфографика: Главред

Также сообщается, что на временно оккупированной территории Крыма поражено место производства и оснащения морских беспилотных катеров в Севастополе. Объект использовался для сборки, оснащения и подготовки морских беспилотных платформ, которые задействуются противником для выполнения задач в Черном море. Также на ВОТ Крыма поражен склад хранения беспилотных летательных аппаратов в районе населенного пункта Григоровка.

Кроме того, нанесены удары по пунктам управления противника в районах Давыдовского, Новознаменки, Бахмута, Селидово и Покровска на территориях Донецкой и Луганской областей.

Также нанесен удар по пункту управления БПЛА противника в районе Новоандреевки Донецкой области. В районе Должанска на территории Луганской области поражен район сосредоточения подразделения беспилотных летательных аппаратов оккупантов. Кроме того, в районе Авдеевки Донецкой области поражена мастерская по производству и ремонту БПЛА.

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/ Генштаб ВСУ

Удары по целям РФ: подробности

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ провели серию ударов по военным и стратегически важным объектам противника на временно оккупированных территориях.

В ходе операции беспилотники поразили 36 целей, расположенных в глубоком тылу врага. Среди них — пункты управления, радиолокационные комплексы, объекты материально-технического обеспечения, а также элементы топливной и энергетической инфраструктуры, обеспечивающие деятельность российских войск.

Удары вглубь РФ — новости по теме

Главред ранее писал, что Владимир Зеленский подтвердил успешную атаку на нефтяной терминал в российском Санкт-Петербурге и предприятие в Тамбовском регионе, вовлеченное в производство российского оружия.

Напомним, в Краснодарском крае РФ было шумно. Неизвестные дроны атаковали один из крупнейших в регионе нефтеперерабатывающих заводов — Ильский НПЗ.

Ранее украинские военные применили "дальнобойные санкции" и поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове. НПЗ находится на расстоянии около 700 километров от линии фронта.

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Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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