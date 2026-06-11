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В США сделали неожиданное заявление насчет паузы в переговорах Украины и РФ

Алексей Тесля
11 июня 2026, 22:58
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Дональд Трамп заинтересован в достижении мира и считает, что затянувшийся конфликт необходимо завершать, говорит Кит Келлог.
Кит Келлог
Кит Келлог прокомментировал паузу в переговорах / Коллаж: Главред, фото: Википедия, УНИАН

Главное из заявлений Келлога:

  • Переговоры между Киевом, Вашингтоном и РФ поставлены на паузу
  • У РФ нет ресурсов для открытия новых направлений конфликта

Бывший специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что переговорный трек между Киевом, Вашингтоном и Москвой сейчас фактически поставлен на паузу.

В комментарии "Суспильному" он объяснил это тем, что американские представители, задействованные в дипломатических контактах, в настоящее время сосредоточены на других международных задачах.

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"Помните двух переговорщиков, работающих над Ираном, Виткофф и Джаред Кушнер также переговорщики между Украиной и Россией, и вы не можете быть в двух местах одновременно. Так что хорошо, что они сейчас работают с Ираном, и я думаю, что процесс переговоров фактически приостановлен. Это хорошо. Это действительно хорошо", — сказал Келлог.

По его словам, обсуждаемый в США новый пакет санкций против России пока находится на стадии подготовки, поэтому говорить о возможном смягчении ограничений преждевременно. Также политик отметил, что не знаком с содержанием письма Владимира Зеленского Владимиру Путину, однако положительно оценивает сам факт начала коммуникации между сторонами.

Келлог также выразил мнение, что страны Восточной Европы и Балтии на данный момент не находятся под непосредственной угрозой расширения российской агрессии. По его оценке, Москва не располагает достаточными военными ресурсами для открытия новых направлений конфликта за пределами уже существующих.

"Да, они в безопасности. Я думаю, что люди заламывают руки в отрицательном смысле, и я бы не беспокоился по этому поводу. Думаю, что всем нужно немного расслабиться и не увлекаться этим. Я не думаю, что у Путина сейчас есть возможности пойти в Балтию, пойти в Польшу, фактически расширить свои возможности за пределы того, где он действует сейчас. У него нет такой боевой мощи", — подчеркнул Келлог, добавив, что украинцы фактически уничтожают войска РФ.

Говоря о перспективах завершения войны, он отметил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в достижении мира и считает, что затянувшийся конфликт необходимо завершать. Кроме того, Келлог сообщил о планах посетить Украину с рабочим визитом в конце лета 2026 года.

Аналитик о сроках возобновления переговорного процесса

По мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, перспективы начала полноценных мирных переговоров между Украиной и Россией во многом зависят от развития ситуации в ближайшие месяцы. Если сторонам не удастся перейти к активному диалогу в ближайшее время, следующего благоприятного окна для переговоров, вероятно, придется ждать дольше.

Эксперт считает, что одним из возможных моментов для возобновления дипломатических контактов может стать период после завершения весенне-летней военной кампании российских войск. Кроме того, дополнительные условия для активизации переговорного процесса могут сложиться осенью.

По оценке Чаленко, в этот период Дональд Трамп может усилить внимание к вопросу урегулирования войны на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. Если же дипломатический прогресс не будет достигнут, Украину, по мнению эксперта, может ожидать непростой зимний период, а обсуждение мирного урегулирования, вероятно, будет отложено до весны следующего года.

Переговоры о мире - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что во время своего визита в Москву передал кремлевскому диктатору Владимиру Путину информацию от Владимира Зеленского о готовности украинского президента к переговорам.

Напомним, ранее помощник диктатора РФ Юрий Ушаков фактически проговорился о настоящих намерениях страны-агрессора России относительно войны против Украины и мирных переговоров. На это обратил внимание спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

Ранее Зеленский сообщил, что представители американского президента планируют приехать в Киев, график визитов на весенне-летний период уже согласован.

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Об источнике: "Суспільне"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно - НОТУ) или Общественное вещание - украинская общественнаятелерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы"Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а такжедиджитал-платформы, в частности интернет-СМИ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" и "Суспільне Спорт", пишет Википедия.

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