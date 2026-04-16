Минимум усилий — максимум красок: какие цветы можно сеять прямо в грунт

Какие однолетние цветы можно сеять весной прямо в открытый грунт. Список выносливых растений, цветущих всё лето, не требующих рассады и легко размножающихся.

https://glavred.info/sad-ogorod/minimum-zusil-maksimum-koloru-yaki-kviti-mozhna-siyati-pryamo-v-grunt-10757249.html Ссылка скопирована

Какие цветы можно сеять прямо в грунт / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие цветы лучше сеять прямо в грунт

Какие у них преимущества

Весна — идеальное время для обновления сада, и многие садоводы выбирают однолетние растения. Они цветут в течение всего сезона и удачно дополняют многолетники. Дело в том, что их не нужно выращивать через рассаду — семена можно сеять сразу в открытый грунт — Главред расскажет более подробно.

На YouTube-канале "Квіткове дихання UA" авторка поделилась собственным опытом выращивания самых выносливых однолетников. Она отмечает, что эти растения холодостойкие и часто способны размножаться самосевом, что значительно облегчает работу на участке в следующем году.

видео дня

Именно однолетники цветут без перерыва, и это очень хорошее дополнение к многолетникам, которые имеют ограниченный срок цветения, — отмечают в видео.

Лучшие однолетники для весеннего посева

Алисум: низкорослое растение с медовым ароматом, образующее пушистые "облачка" на солнечных местах.

Матиола: ценится за нежный аромат в вечернее время; для длительного эффекта ее рекомендуют подсевать каждые две недели.

Нагетки (календула): яркие и полезные цветы, которые защищают сад от вредителей до самых морозов.

Видео о том, какие цветы нужно сеять сразу в грунт, можно посмотреть здесь:

Эшольция: засухоустойчивый цветок с шелковистыми лепестками, который не любит застоя воды.

Космея: нежное и выносливое растение, которое важно сеять сразу на постоянное место из-за чувствительности к пересадке.

Однолетняя гвоздика: в отличие от многолетней, она обеспечивает непрерывное цветение с июля до заморозков.

Васильки: простая полевая красота, которую лучше размещать на заднем плане из-за возможности высокого роста.

Рудбекия: очень яркий и выносливый цветок, любящий солнечные участки.

Годеция: имеет эффектные цветы в форме колокольчиков, которые могут быть как простыми, так и махровыми.

Декоративный мак: цветы напоминают пионы. Хотя цветение и короткое, но чрезвычайно эффектное.

Главное — выбирать солнечные места и давать растениям пространство для развития.

Об источнике: канал "Квіткове дихання UA" "Квіткове дихання UA" — это украиноязычный садовый YouTube-канал, посвященный практическому цветоводству и ландшафтному дизайну. Автор делится собственным опытом выращивания декоративных растений, акцентируя внимание на проверенных сортах, методах ухода и создании садов непрерывного цветения. Контент ориентирован на выращивание как популярных, так и менее известных однолетников и многолетников в условиях украинского климата. Советы подаются в доступной форме, что делает канал полезным как для начинающих, так и для опытных садоводов, которые ищут вдохновение для своих участков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред