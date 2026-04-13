Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

Марина Иваненко
13 апреля 2026, 16:48
Ошибки при выращивании голубики могут привести к потере урожая. Рассказываем, как правильно ухаживать за кустами, чем подкармливать и где сажать, чтобы получить много ягод.
  • Как правильно ухаживать за голубикой
  • Когда лучше подкармливать голубику

Многие садоводы сталкиваются с тем, что голубика на участке начинает засыхать, листья светлеют, а урожая почти нет. Причиной этого чаще всего являются ошибки в уходе и выборе места для посадки. Знание особенностей этого растения поможет избежать гибели кустов и получить хороший урожай — подробнее расскажет Главред.

Как отмечается в видео на YouTube-канале "Клиома Сервис", успех в выращивании голубики зависит от понимания ее естественных потребностей. Существует несколько факторов, на которые стоит обратить внимание.

Где нельзя сажать голубику

Первой распространенной ошибкой является посадка в низинах. Существует миф, что голубика любит болото, но на самом деле ей нужна не только влага, но и воздух для корней. Автор сюжета подчеркивает:

Голубика растет на окраинах болот или на кочках, где чаще бывает засуха, а избыток влаги вредит корням.

Также не стоит высаживать кусты в тени. Хотя голубика может там расти, плодоносит она только на хорошо освещенных участках.

Отдельное внимание стоит уделить корням перед посадкой. Часто в горшках они сильно переплетаются — их нужно замочить в воде, а затем аккуратно распутать. Если этого не сделать, корневая система не сможет нормально развиваться, и растение со временем погибнет.

Чем поливать голубику: секреты правильной подкормки

Для голубики необходима кислая почва. Если уровень кислотности недостаточен, микориза на корнях перестает работать, и куст не может усваивать питательные вещества. Даже если почва была подготовлена правильно, дожди постепенно вымывают кислотность.

Автор видео отмечает:

Нужно раз в неделю с апреля по сентябрь поливать кусты голубики подкисленной водой.

Для этого можно использовать уксус или лимонную кислоту. Также важно помнить о правильном выборе удобрений:

  1. Категорически нельзя использовать навоз, куриный помет или другую органику.
  2. Разрешены только минеральные удобрения для вересковых растений.
  3. Подкормку следует проводить весной и в начале лета, но не позднее середины июня.
Сажаем голубику: важные советы
Как не испортить урожай: ошибки в уходе

Еще одной опасностью является глубокое рыхление почвы вокруг куста. Корневая система голубики расположена близко к поверхности, поэтому ее легко повредить.

Эксперты советуют использовать мульчирование опилками или корой слоем до восьми сантиметров.

Как подытоживают специалисты:

Слой мульчи позволит избавиться от сорняков и отрегулирует водно-воздушный режим.

Мульча защищает почву от перегрева летом и помогает сохранять влагу. Соблюдение этих простых правил поможет создать оптимальные условия для стабильного урожая.

Об источнике: "Клиома Сервис"

"Клиома Сервис" — это профессиональный YouTube-канал питомника плодово-ягодных культур. Эксперты компании делятся практическим опытом выращивания голубики, малины и клубники, давая советы по посадке, выбору удобрений и защите растений. Контент помогает садоводам избегать типичных ошибок и повышать урожайность с помощью проверенных агротехнических методов.

