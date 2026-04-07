Ежевика проснется и отблагодарит урожаем: простой весенний лайфхак

Весенняя подкормка ежевики — залог обильного урожая. Какие удобрения выбрать и как правильно их применять для достижения максимального результата.

Как увеличить урожай ежевики / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Как подкормить ежевику весной

Какие удобрения лучше всего использовать

Весенний уход за ежевикой очень важен для формирования будущего урожая ягод. Хотя эта культура считается неприхотливой, истощение почвы под многолетними кустами требует регулярного восполнения питательных веществ. Основными задачами каждого садовода в этот период являются правильное нормирование побегов, мульчирование и стимуляция роста азотными удобрениями. Главред расскажет об этом более подробно.

Почему мульчирование — обязательное: как органика повышает урожай

Для сохранения влаги и повышения плодородия земли часто используют толстый слой мульчи. Это позволяет создать благоприятную среду для микроорганизмов непосредственно под растением. Как отмечают на YouTube-канале "Наш сад и огород", естественная переработка органики на месте более эффективна, чем использование компостных ям.

Переработка этой органики прямо на месте — это гораздо полезнее для растений, чем переработка в компостной яме и последующий перенос сюда. Ежевика очень хорошо реагирует на подкормку органикой, но с куриным пометом или коровьим навозом нужно быть осторожным, чтобы не сжечь корни, — подчеркивает автор видео.

Чем лучше подкармливать ежевику весной

Несмотря на важность органических удобрений, для быстрого наращивания лиственной массы в начале сезона растению необходим минеральный азот. Лучшим вариантом для ранней подкормки является аммиачная селитра, ведь она быстрее насыщает почву действующими веществами по сравнению с карбамидом.

Я вношу минеральные вещества под свои кусты только на самой ранней стадии вегетации, когда необходимо дать толчок. В дальнейшем, во время развития, использую только органические удобрения, — делится опытом автор видео.

Как не испортить урожай — точные правила внесения удобрений

Чтобы подкормка была безопасной и эффективной, необходимо соблюдать четкие рекомендации:

Рабочий раствор: 20–25 граммов (одна столовая ложка) аммиачной селитры на 10 литров воды.

Подготовка почвы: перед внесением удобрений земля обязательно должна быть хорошо увлажненной. Внесение химических веществ в сухую почву приведет к ожогам корневой системы.

Техника полива: 10 литров раствора распределяют в радиусе одного метра вокруг куста, избегая попадания жидкости на ствол растения.

Когда подкармливать ежевику

Оптимальное время для процедуры наступает, когда устанавливается теплая погода и почки начинают пробуждаться. В холодной воде и при низких температурах минеральные удобрения не будут работать, поэтому проводить подкормку заранее нет смысла.

Об источнике: канал "Наш сад и огород" Наш сад и огород — это популярный познавательный канал, посвященный всем аспектам сельского хозяйства и приусадебного цветоводства. Авторы делятся проверенными советами по выращиванию овощей, фруктов и ягод, а также подробно рассказывают о борьбе с вредителями и болезнями растений.

