Чем полезна ежевика - Юлия Панкова раскрыла полезные свойства ягод

Ежевика / Pixabay

Ведущая Нового канала Юлия Панкова рассказала, как ежевика влияет на зубы и десны, и какие есть полезные качества ягоды, о которых вы раньше не знали.

К сожалению, о полезных свойствах ежевики знают не все. Ведь ягода не пользуется такой популярностью, как малина, хоть они являются близкими родственниками. На самом деле, черная ягода очень ценна для организма человека. Чем именно? Объяснением качеств ежевики поделилась с Главредом ведущая программы Ревизор на новом Юлия Панкова.

"Помимо прекрасного освежающего вкуса она несет в себе пользу, поскольку богата витамином А, С, К, клетчаткой и танинами", – объясняет девушка.

Как ежевика влияет на организм:

Защищает зубы и десны. Обладает противовоспалительными и антимикробными свойствами, которые действуют на микробы, вызывающие кариес зубов. Уменьшает воспаление. Сохраняет цельность костей. Защищает сердечно-сосудистую систему. Сжигает жир.

"Кстати, ежевику применяют в изготовлении косметики, – рассказывает Юля. – Благодаря ее свойствам освежать кожу, устранять ее сероватый оттенок и удалять омертвевшие клетки кожи, увлажнять и придавать ей сияющий вид."

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Юлия Панкова / Instagram

"Пока ее вдоволь, заморозьте или высушите на зиму. Даже в сушеных ягодах сохранятся витамины", - добавляет Панкова.

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