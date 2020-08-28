Как пережить осеннюю депрессию - советы от Юлии Панковой

Юлия Панкова / Instagram

На днях ведущая программы Ревизор, который снимает новый канал, Юлия Панкова отпраздновала свой день рождения.

Девушка призналась Главреду, что провела его в кругу самых родных людей. По ее словам, было уютно, красиво и вкусно.

"Карантин не испортил ни одного моего дня жизни, – говорит Юля. - Ведь этот период я воспринимаю не как наказание, а как новые возможности для себя. В прошлом году свое тридцатилетие праздновала на крыше. Пригласила музыкальную группу из Одессы, которая нам играла целый вечер. Несколько лет назад устраивала вечеринку в ресторанчике на берегу моря".

Ведущая убеждена, что надо каждый свой день наполнять яркими эмоциями и событиями.Читайте такжеКак быстро похудеть на 10 кг по схеме Юлии Панковой

Тем не менее, по статистике осеннюю депрессию, которая уже приближается, переживает каждый пятый человек в мире. На этот случай, у Юли есть свой рецепт, которым она с радостью делится с нами всеми.

"Зажигайте" свой каждый день, – рекомендует девушка. – Радуйтесь мелочам и принимайте подарки от Вселенной. Благодарите, благодарите, благодарите. Дышите, гуляйте, проводите медитацию. Отключите новости и все негативное из своей жизни. Берегите и цените себя. Балуйте... Не "ешьте" себя и других. Оставьте в покое себя и окружающих. Расслабьтесь!".

Она советует найти то, что наполняет вас и улучшает настроение. И пусть каждый день всегда будет особенным - тогда никакая депрессия не страшна.