Доллар и евро внезапно полетели вниз после взлета - курс валют на 12 июня

НБУ опубликовал официальный курс валют на четверг, 12 июня.

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Свежий курс валют на 12 июня / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 12 июня

Насколько подешевел курс евро

Каким будет курс злотого 12 июня

В пятницу, 12 июня, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар начал падать после стремительного роста, евро также ослабил свои позиции. Курс злотого по отношению к гривне также показал снижение. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 12 июня

На пятницу официальный курс доллара США несколько снизился после серии рекордов. НБУ ослабил курс американской валюты на 5 копеек — до 44,92 гривни за доллар.

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Курс евро на 12 июня

Курс евро также пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,83 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

Курс злотого на 12 июня

Злотый также ослабил свои позиции. НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 12 июня по сравнению с 11 июня на 3 копейки — до 12,18 гривни.

Когда курс доллара может вырасти до 50 гривен

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявлял, что не исключено, что к концу 2026 года американская валюта подорожает до 47 грн/долл.

По его словам, нынешняя девальвация гривни является результатом действий Национального банка, который считается ключевым продавцом валюты на межбанковском рынке.

Он добавил, что в случае задержек, сокращения запланированных объемов или вообще отмены внешней финансовой поддержки девальвация гривни может ускориться.

"Тогда курс достигнет 50 грн/долл. и даже превысит эту психологическую отметку", — подчеркнул экономист.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют последние новости

Как сообщал Главред, 11 июня доллар снова пересек отметку 45 гривен. Об этом сообщает Минфин. При покупке американская валюта выросла на 5 копеек — до 44,75 грн/долл. Курс доллара при продаже составляет 45,26 грн/долл., что на 7 копеек больше по сравнению с предыдущим рабочим днем.

По мнению Алексея Козырева, возвращение курса доллара к уровням 43−43,50 гривен сейчас маловероятно, пишет Минфин. По мнению аналитика, наиболее вероятный сценарий развития курса доллара на межбанке в ближайшее время — коридор от 44,20 до 45,30 гривен. А на наличном рынке — "плюс-минус" 15–25 копеек к текущему на тот момент курсу межбанка.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус банка Тарас Лесовой говорил, что ожидаемый коридор для доллара с 8 по 14 июня составит 44,2-44,7 грн/долл. В то же время евро может двигаться более заметно, но также в прогнозируемых пределах — 51-52,5 грн/евро.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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