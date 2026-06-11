Людей призвали посыпать матрас содой в жару: результат удивит многих

Вы узнаете:
- Как летом правильно ухаживать за матрасом
- Как безопасно очистить пятна на матрасе
Летом жарко бывает не только днем, но и ночью. Из-за этого многие люди потеют во время сна в постели, а матрас, в свою очередь, становится влажным и накапливает много неприятных запахов.
Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за матрасом летом.
Как убрать неприятный запах с матраса
Летом пот может проникать в матрас, вызывая рост бактерий и даже появление неприятных запахов. Однако исправить эту проблему может обычная сода, пишет Express.co.uk.
"Пищевая сода — это малоизвестное решение, которое может стать очень полезным во время жары", — говорят эксперты.
Как правильно использовать соду для очистки матраса
Чтобы летом матрас оставался чистым и свежим, его просто нужно посыпать небольшим количеством соды. Оставить ее следует как минимум на час, а после этого матрас нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить остатки средства.
Особое внимание стоит уделять участкам возле швов, углов и щелей, где может скапливаться пыль.
Почему сода хорошо поглощает неприятный запах
Пот имеет слегка кислую среду, тогда как сода — щелочную. Поэтому это помогает нейтрализовать любые неприятные запахи.
Сода также поглощает влагу, даже ту, которая долго задерживается глубоко в волокнах матраса.
Как быстро почистить матрас – видео:
@dianagologovets Ловите крутую идею, как очистить матрас в домашних условиях от пятен и неприятных запахов ✨ А комплект постельного белья, как всегда, от @garmoniya_snu #gologovets_видео#лайфхак#идеидлядома#лайфхакдлядома#полезныесоветы#спальня#кровать#матрас♬ оригинальный звук — Диана Гологовец
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Об источнике: Express.co.uk
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