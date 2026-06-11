Людей призвали посыпать матрас содой в жару: результат удивит многих

Простой, но необычный лайфхак может оказаться очень полезным летом.

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Уход за матрасом летом / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, pixabay

Вы узнаете:

Как летом правильно ухаживать за матрасом

Как безопасно очистить пятна на матрасе

Летом жарко бывает не только днем, но и ночью. Из-за этого многие люди потеют во время сна в постели, а матрас, в свою очередь, становится влажным и накапливает много неприятных запахов.

Главред решил разобраться, как правильно ухаживать за матрасом летом.

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Как убрать неприятный запах с матраса

Летом пот может проникать в матрас, вызывая рост бактерий и даже появление неприятных запахов. Однако исправить эту проблему может обычная сода, пишет Express.co.uk.

"Пищевая сода — это малоизвестное решение, которое может стать очень полезным во время жары", — говорят эксперты.

Как правильно использовать соду для очистки матраса

Чтобы летом матрас оставался чистым и свежим, его просто нужно посыпать небольшим количеством соды. Оставить ее следует как минимум на час, а после этого матрас нужно тщательно пропылесосить, чтобы удалить остатки средства.

Особое внимание стоит уделять участкам возле швов, углов и щелей, где может скапливаться пыль.

Почему сода хорошо поглощает неприятный запах

Пот имеет слегка кислую среду, тогда как сода — щелочную. Поэтому это помогает нейтрализовать любые неприятные запахи.

Сода также поглощает влагу, даже ту, которая долго задерживается глубоко в волокнах матраса.

Как быстро почистить матрас – видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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