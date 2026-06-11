'Нептун' поразил жирную цель в бухте Севастополя: ВМС поделились эффектным видео

Украинские военные нанесли мощный удар по Стрелецкой бухте в оккупированном Крыму.

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ВМС Украины нанесли удар по ракетному и военному складу оккупантов в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео ВМС Украины, t.me/Crimeanwind

Что известно:

Ракетный удар нанесен по Стрелецкой бухте в Севастополе

Удар нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун"

Уничтожены склады вооружения и военной техники Черноморского флота РФ

В ночь на 11 июня украинские военные нанесли ракетный удар по военному объекту российских сил во временно оккупированном Крыму. Целью атаки стала Стрелецкая бухта в Севастополе. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.

По данным ВМС, удар был нанесен береговым ракетным комплексом "Нептун". В результате атаки уничтожены места хранения вооружения и военной техники Черноморского флота РФ.

видео дня

"Последовательное уничтожение военного потенциала противника лишает врага возможностей для проведения наступательных действий на море и затрудняет реализацию его планов", — говорится в сообщении ВМС.

Военные также подчеркнули, что Украина продолжает применять асимметричные технологии, в частности морские дроны-камикадзе и дальнобойное ракетное оружие. Это, как отметили в ВМС, позволяет эффективно поражать объекты противника даже на значительном расстоянии.

Смотрите видео атаки на бухту Стрелецкая:

Взрывы в Крыму и перебои с электричеством

Во временно оккупированном Крыму прогремела серия мощных взрывов. По сообщениям Telegram-канала"Крымский ветер", взрывы слышали в Севастополе, Симферополе, Феодосии, Керчи, Новофедоровке и Армянске.

В части Севастополя фиксировались перебои с электроснабжением и интернетом.

Также сообщалось о пожаре и серии взрывов в районе воинской части в Стрелецкой бухте. Местные жители заявляли о как минимум шести мощных "прилетах" в районе объекта.

Ракета "Нептун" / Инфографика: Главред

Возможен ли топливный кризис в РФ — мнение эксперта

Эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар рассказал Главреду, что дефицит топлива в России может обостриться уже в ближайшие месяцы на фоне перебоев с поставками и очередей на АЗС. В перспективе это может привести к полноценному топливному кризису, который уже фиксируется во временно оккупированном Крыму.

"Надо посмотреть на Крым: то, что мы видим сегодня в Крыму, — это то, что Россия может увидеть у себя в июле. Произойдет ли это именно в июле или уже в августе, когда со стороны аграрного сектора возрастет потребность в топливе, – другой вопрос. Но Крым сейчас – это прообраз того, что ждет Россию в ближайшее время", – отметил он.

Гончар добавил, что Россия пытается частично компенсировать проблемы с топливом за счет белорусских нефтеперерабатывающих заводов, работающих на российской нефти. В то же время, по его мнению, этих объемов недостаточно, чтобы существенно повлиять на общую ситуацию и стабилизировать рынок топлива в РФ.

Удары по мостам, ведущим в Крым – последние новости

Напомним, что дроны уничтожили мост в Крым в районе Чонгара, поэтому оккупанты вынуждены искать альтернативные маршруты через Красноперекопск и Армянск. Эта атака существенно нарушила снабжение российских войск.

Также ранее сообщалось, что движение по ключевому мосту между Херсонской областью и Крымом остановили после повторного удара украинских беспилотников. Технические службы констатировали повреждения и перекрытие дороги, поэтому оккупанты активно предлагают пользоваться объездными путями.

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 9 июня Чонгарский мост подвергся повторному серьезному разрушению, что привело к полной неработоспособности переправы. Для ударов применялись беспилотники, а восстановление инфраструктуры займет длительное время.

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Об источнике: Военно-морские силы Украины На балансе ВМС ВСУ более 50 боевых и десантных кораблей, катеров, вспомогательных и специальных судов, разделенных на две бригады надводных кораблей, а также два дивизиона кораблей охраны и обеспечения, и дивизион поисково-спасательных судов, пишет Википедия.

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