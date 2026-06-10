Крым стал первым сигналом: Россия оказалась в шаге от коллапса

Удары по НПЗ уже вызывают первые признаки кризиса на топливном рынке РФ, и ситуация может существенно обостриться уже в ближайшие недели, отметил эксперт.

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Россия оказалась в шаге от коллапса из-за ударов по НПЗ — Гончар / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Михаил Гончар:

Дефицит топлива в Крыму стал следствием логистической изоляции ВСУ

Количество украинских атак на российские НПЗ выросло до 16 в мае

Кризис на рынке России пока сдерживают собственные запасы компаний

Ограничения на продажу топлива в отдельных регионах России свидетельствуют не о локальных сбоях, а о начале более глубоких проблем в нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар.

"Это признак, но пока не более того. Говорить о полномасштабном топливном кризисе пока рано. Безусловно, то, что сейчас происходит с топливом в Крыму, является прямым следствием действий Сил обороны Украины по логистической изоляции полуострова во всех направлениях. Нынешние проблемы на российском топливном рынке в целом – это накопленный эффект и следствие наших системных действий с начала 2026 года, динамика которых нарастает. Если в январе-феврале было пять-шесть атак на НПЗ, то в мае – 16. Поэтому мы видим кризисные проявления, которые в первую очередь стали заметны на оккупированных территориях Украины, но уже начинают затрагивать и различные регионы России", – отметил он. видео дня

Гончар отметил, что пока говорить о полномасштабном топливном кризисе в России еще рано, поскольку крупные нефтяные компании продолжают пользоваться собственными запасами топлива, а стратегический государственный резерв пока не задействован. По его словам, у различных операторов есть запасы, которых хватает от двух недель до месяца, и именно они сейчас сдерживают проявления кризиса на розничном рынке нефтепродуктов.

Эксперт также подчеркнул, что если украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в июне сохранят нынешнюю интенсивность, то уже в июле ситуация на топливном рынке РФ существенно ухудшится.

По его мнению, кризис распространится и на южные регионы страны, а в крупнейших городских агломерациях, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, нынешние признаки возможных ограничений могут перерасти в полноценные проблемы с обеспечением топливом.

"Симптоматичны введенные в России запреты: с 1 апреля – на экспорт бензина, с 1 июня – на экспорт реактивного топлива. Это свидетельствует о серьезных проблемах в нефтеперерабатывающей отрасли России. Довести это состояние до критического уровня – задача Сил обороны Украины и тех ударов, которые наносятся по мощностям переработки нефти и хранения готовых нефтепродуктов", – подытожил он.

Карта расположения российских НПЗ / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ – последние новости по теме

По данным Reuters, крупные НПЗ РФ останавливаются после мощных ударов БПЛА, среди которых заводы в Киришах, Москве и Рязани, общая мощность которых превышает 83 миллиона тонн в год, что составляет около четверти нефтеперерабатывающих мощностей России. Эти атаки в 2026 году удвоили количество остановок по сравнению с началом года. Таким образом, значительная часть обеспечения производства топлива в настоящее время недоступна.

В ночь на 31 мая в Сизране произошел мощный пожар на НПЗ после атаки дронов, что подтвердил губернатор Вячеслав Федорищев. Черный дым над заводом сопровождался взрывами, а двое людей погибли, что подчеркивает масштаб последствий для топливной отрасли России.

Как ранее сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил об успешном ударе сил обороны Украины по Сизранскому НПЗ, расположенному более чем в 800 км от украинской границы, отметив стратегическое значение таких атак для ослабления экономической базы России. Вооруженные силы Украины продолжают планомерно наращивать такие операции, усиливая давление на энергетическую инфраструктуру противника.

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О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия XXI". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и др. С 2016 года — член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

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