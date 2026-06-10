Сумы под атакой дронов: повреждены поезд, дом, есть пострадавшие

Что известно:
- РФ атаковала Сумы ударными дронами
- В результате атаки поврежден пассажирский поезд
- В результате атаки есть раненые
Российские оккупанты атаковали Сумы ударными дронами. В результате атаки есть пострадавшие. Обломки вражеского дрона упали на пассажирский поезд. Об этом сообщает Укрзализныця.
Вражеский дрон был сбит над зданием вокзала. Был поврежден поезд №143 Сумы - Рахов.
"В результате — возгорание крыши последнего вагона. Пассажиры и поездная бригада не пострадали, поскольку находились в укрытии", — говорится в сообщении.
Из-за атаки поезд движется с задержкой в 5 часов.
Атака на Сумы 10 июня
Глава Сумской ОГА Олег Григоров подчеркнул, что в результате вражеской атаки на Сумщине была повреждена гражданская инфраструктура и жилой сектор.
Известно о четырех пострадавших женщинах и двух мужчинах. Их госпитализировали. Пострадавшими стали жители Сумской, Белопольской и Ворожбянской общин.
"Раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Предварительно, среди пострадавших нет людей в тяжелом состоянии. Все последствия и состояние людей уточняются", — говорится в сообщении.
И.о. мэра Сум Артем Кобзарь уточнил, что в результате атаки на вокзале пострадали два человека — 62-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Вечером россияне снова атаковали город дронами. Местные СМИ сообщают о попадании "Шахеда" в дом. Информации о пострадавших или погибших пока нет.
"Шахед в Сумах ударил по частной территории, на месте пожар", — говорится в сообщении.
Какую новую опасность несут "Шахеды" — мнение эксперта
Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия в последнее время активизировала атаки по Украине с применением управляемых беспилотников.
Угроза заключается в том, что оператор видит то, что видит дрон. Россияне используют эти дроны для поражения движущихся целей, например, локомотивов поездов.
Борьба с российскими "Шахедами" — последние новости
Напомним, Главред писал, что в Харьковской области успешно прошли испытания в боевых условиях автономного дрона-перехватчика против российских дронов типа "Шахед".
Ранее заместитель командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины Павел Елизаров сообщил, что в Украине изменили концепцию отношения к "Шахедам", которые перелетают между областями.
Накануне стало известно, что в Украине реактивный "Шахед" был уничтожен силами частной противовоздушной обороны. Скорость цели превышала 400 км/ч.
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О персоне: Олег Григоров
Олег Григоров — украинский государственный деятель, генерал полиции 3-го ранга. Председатель Сумской областной государственной администрации (с 17 апреля 2025 года), ранее был советником главы Национальной полиции Украины, пишет Википедия.
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