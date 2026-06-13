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Без света до 2 суток: эксперт предупредил о возвращении отключений на Полтавщине

Анна Косик
13 июня 2026, 12:29
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Есть главная причина, по которой жителям Полтавской области могут снова отключить свет.
Без света до 2 суток: эксперт предупредил о возвращении отключений на Полтавщине
Эксперт предсказал, когда в Полтавской области могут ввести новые графики отключений света / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Что сказал Рябцев:

  • Отключения света в Полтаве и области будут зависеть от ударов РФ
  • Летом отключения, если и будут, то вряд ли будут длительными
  • РФ, вероятно, готовит новые атаки на энергетику после начала отопительного сезона

В Полтавской области довольно давно не применяли графики отключения электроэнергии. Однако ситуация может измениться в случае длительных атак страны-агрессора России.

Об этом в интервью "Суспільному" рассказал главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. По его словам, речь идет прежде всего о превентивных отключениях, которые позволят избежать каскадных аварий.

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Эксперт отметил, что в случае мощных обстрелов в наиболее пострадавших районах Полтавской области подача электроэнергии может быть ограничена на 24-48 часов, пока будут продолжаться ремонтные работы.

Прогноз отключений на лето

Рябцев считает, что пока нет признаков подготовки РФ к массированным ударам по энергетике, поэтому до конца лета жителям Полтавской области не стоит ожидать отключений света по 6-8 часов в сутки.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Вероятно, РФ накапливает силы для возобновления таких ударов с началом нового отопительного сезона. В Полтавской области есть уязвимые точки, которые могут пострадать в результате обстрелов. В частности, речь идет о Кременчугской ТЭЦ и некоторых объектах в Полтаве, которые нуждаются в ежегодном техническом обслуживании и замене топлива.

Может ли Украина вернуться к отключениям летом — мнение эксперта

Главред писал, что, по словам председателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы.

В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Ключевой причиной будущих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов. Украинская энергосистема в настоящее время фактически лишена возможности самостоятельно балансировать работу во время наибольшей нагрузки.

Отключения света в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что летом украинская энергосистема может столкнуться с дефицитом до 2 ГВт в пиковые часы, что приведет к отключениям света. Больше всего рискуют Харьков, Одесса и Киев.

Ранее сообщалось, что при температуре выше +35 градусов в определенные часы в Украине могут вводить ограничения. По предварительному прогнозу, максимально свет будут отключать для украинцев до 4 часов в сутки.

Накануне стало известно, что гарантировать, что отключений вообще не будет, сегодня никто не может. Например, если будет +35 градусов и продержится три недели, то система в какой-то момент просто не выдержит и свет начнут ограничивать.

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О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

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