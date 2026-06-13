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Будет скачок цен на продукты: что и насколько подорожает на прилавках магазинов

Анна Косик
13 июня 2026, 10:37
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Экономист предупредил украинцев о том, что цены будут переписывать.
продукты, деньги
Некоторые категории продуктов в Украине подорожают / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

  • В Украине подорожают импортные продукты
  • Сезонный фактор компенсирует повышение курса доллара
  • Основные категории продуктов в Украине не подорожают

Недавно курс доллара в Украине резко подскочил. Это вызвало опасения относительно того, что будет с ценами на продукты при курсе доллара на уровне 45 гривен.

Импортные овощи, фрукты и продукция длительного хранения действительно подорожают. Об этом в интервью Главреду рассказал председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

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По его словам, цены на эти товары вырастут не мгновенно, так как на складах всегда есть определенные запасы. С другой стороны, большое значение имеет конкуренция на рынке конкретных продуктов.

"Еще один важный фактор — сезонность. Сейчас существенно подешевела и продолжает дешеветь вся овощная группа. Так, например, если несколько недель назад огурцы или помидоры стоили 150–200 гривен за килограмм, то сейчас уже значительно дешевле. То есть сезонный фактор уже работает. Для каждого продукта влияние курса будет разным – в зависимости от доли импорта, конкуренции и сезонности", – пояснил экономист.

То есть курсовой скачок будет компенсироваться сезонным фактором и увеличением предложения на рынке. Кроме того, стоит учитывать, что на украинском продовольственном рынке преобладает отечественная продукция, а не импортная.

"Да, наши продукты не всегда дешевле импортных, особенно в фруктовом сегменте, но основные категории – хлебобулочные изделия, мясная и молочная продукция – преимущественно украинского производства", – подчеркнул Новак.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты скоро могут подешеветь в Украине – мнение эксперта

Главред писал, что, по словам заместителя генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, летом украинские супермаркеты могут активнее снижать цены на сливочное масло, сметану и другие жирные молочные продукты.

Причиной станет сезонное сокращение спроса на молочную продукцию и накопление запасов на рынке. Исключением будут белые сыры – сейчас салаты с сыром и зеленью стали очень популярными, поэтому этот продукт едят больше.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Напомним, Главред писал, что в июне 2026 года в Украине фиксируется более быстрый рост цен на хлеб по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Несмотря на рост себестоимости, производители не могут полностью переложить расходы на потребителя.

Ранее стало известно, что на украинском рынкенаблюдается снижение цен на помидоры. Причиной стало увеличение предложения: в продажу активно поступают томаты нового урожая из летних тепличных хозяйств.

Накануне в Украине начали стремительно снижаться цены на тепличные огурцы. Причиной удешевления стал так называемый сезонный фактор, когда на рынке начало расти предложение овощей из местных хозяйств.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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