Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

Попенко отметил, что летом Украина не сможет самостоятельно поддерживать баланс системы в часы пиковой нагрузки.

Летом начнутся массовые отключения электроэнергии

Ключевые тезисы эксперта:

В жару отключения могут длиться до 6-8 часов в сутки

Импорт электроэнергии не сможет полностью покрыть дефицит

Ситуация будет зависеть от температуры и атак РФ

Отключения света в Украине могут вернуться уже в ближайшие месяцы. В случае наступления жары продолжительность отключений света может достигать от 6 до 8 часов в сутки. Об этом в эфире программы "Ранок.LIVE" заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, ключевой причиной будущих ограничений являются потери генерации в результате российских ударов. Украинская энергосистема в настоящее время фактически лишена возможности самостоятельно балансировать работу во время наибольшей нагрузки.

"Как показывает опыт 2023 и 2024 годов, отключения могут достигать 6–8 часов в сутки при температуре выше +30–35 °C. Покрыть пиковые нагрузки с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 у нас сейчас практически нет возможности в связи с разрушением наших ТЭС, ТЭЦ и попаданиями в гидроэлектростанции. Поэтому здесь вопрос открыт. И это реальность, которая нас ждет", - отметил Попенко.

Попенко подчеркнул, что даже импорт электроэнергии не сможет полностью компенсировать дефицит в часы максимальной нагрузки. Он отметил, что продолжительность и частота отключений будут напрямую зависеть от температуры воздуха и российских атак на энергетическую инфраструктуру.

"Отключения будут. Частично, механически мы, конечно, будем покрывать пиковые нагрузки за счет импорта, но, к сожалению, импорт не перекроет полностью все наше потребление в пиковые часы", — добавил председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

Когда отключения могут вернуться - мнение эксперта

Нардеп и член Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE заявил, что отключения электроэнергии могут стать более длительными и жесткими. По его словам, в летние месяцы в пиковую жару вечерние ограничения могут длиться значительно дольше.

Нагорняк также подчеркнул, что тепловая и гидроэнергетика понесли существенные повреждения и уже не способны полноценно покрывать пиковые нагрузки.

Напомним, 27 апреля российские дроны атаковали общины Сумской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В Роменской общине пострадали объекты транспортной инфраструктуры и прилегающая застройка. Также повреждения получил жилой сектор, часть потребителей осталась без электроснабжения.

В ночь на 13 мая российские оккупационные войска атаковали Полтаву. В городе зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением, а также повреждения жилых домов.

Днем 13 мая российские оккупационные войска осуществили масштабную атаку беспилотниками по западным регионам Украины. В городе Жовква на Львовщине в результате удара по объекту критической инфраструктуры пропало электроснабжение.

Как сообщал Главред, в Закарпатье повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.

О личности: Олег Попенко Эксперт по вопросам ЖКХ. Основатель и глава Союза потребителей коммунальных услуг. Работал председателем комитета по ЖКХ, благоустройству, экологии и охране окружающей среды в Общественном совете при КГГА. Работал советником заместителя городского головы в КГГА.

