Без света, поваленные деревья, есть погибшие: последствия урагана в Украине

Руслан Иваненко
26 апреля 2026, 18:11обновлено 26 апреля, 18:45
Спасатели устраняют последствия непогоды в 13 областях и распиливают поваленные деревья.
Ураган, погода, ГСЧС
Непогода обрушилась на Украину сильными ветрами / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Кратко:

  • Украину накрыл сильный ветер и град
  • Есть погибшие, раненые и отключения электроэнергии
  • Разрушения фиксируются во многих регионах

В воскресенье, 26 апреля, Украину накрыла непогода: порывы ветра достигали 30 м/с, что привело к массовому падению деревьев и повреждению электросетей в разных регионах. На юге страны наблюдалась пыльная буря, а в Киеве местами выпал град. В результате непогоды погибли люди.

По данным ГСЧС и патрульной полиции, стихия унесла жизни как минимум двух человек, еще двое получили ранения. Спасатели работают в 13 областях.

В Черкасской области дерево упало на квадроцикл во время движения, в результате чего погиб человек. Еще один смертельный случай произошел в Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка.

Всего обесточено 1121 населенный пункт. Спасательные службы осуществили 176 выездов для распиловки поваленных деревьев и ликвидации последствий непогоды. К работам привлечено 647 спасателей и 150 единиц техники.

Львовская область

Во Львове и области зафиксированы повреждения имущества и транспортной инфраструктуры. Как сообщает патрульная полиция Львовщины, из-за падения деревьев были перекрыты трамвайные маршруты, в частности на улицах Мельникова, Дашкевича, Хвылевого и на перекрестке Шевченко—Величковского. Коммунальные службы проводят расчистку территорий.

По данным Львовской ОГА, без электроснабжения полностью остались 55 населенных пунктов, еще 125 — частично обесточены. К восстановлению привлечены 253 работника и 88 единиц техники "Львовоблэнерго".

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил:

"Поступила также информация о том, что ветер сорвал крышу с частного дома в Золочевском и со школы во Львовском районах. Сейчас ее проверяют профильные службы"

Он также призвал жителей не приближаться к оборванным проводам и поврежденным конструкциям, не проводить самостоятельные ремонтные работы и ограничить пребывание на улице.

Харьков и область

В Харькове и области зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением. В городе полностью отключилось электричество, временно не работает метрополитен.

Городские власти сообщили:

"В Харькове пропало электричество — „Укрэнерго" совместно с „Харьковоблэнерго" выясняют причины аварии и работают над восстановлением энергоснабжения города".

Ивано-Франковская область

Также об аварийных отключениях сообщает"Прикарпатьеоблэнерго". Без электроэнергии остались около 10 тысяч потребителей в 44 населенных пунктах. Больше всего пострадали Коломыйская, Косовская и Снятинская общины, где продолжаются восстановительные работы.

Днепропетровская область

Непогода также затронула Днепропетровскую область. В Днепре зафиксированы поваленные деревья на проспекте Яворницкого, сообщает"Суспільне Днепр".

Кроме того, без электроснабжения остались 28 тысяч жителей области — больше всего в центральных и западных районах.

Энергетики уже работают над восстановлением сетей: задействовано более 40 бригад и 44 единицы техники.

Погода — последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине в понедельник, 27 апреля, не порадует теплом. Ветер снова будет порывистым, некомфортным, со штормовыми порывами. Об этом заявила синоптик Наталья Диденко.

Также в понедельник, 27 апреля, в Житомирской области будет прохладно и ветрено. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе 0…–2°. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, в Черкасской области в конце апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. 27 апреля ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, объявлен первый уровень опасности.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
