На Житомирщине разразится непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

В понедельник в Житомирской области ожидается заметный холод и порывистый ветер.

Прогноз погоды в Житомирской области на начало недели

Какая погода будет в Житомире и области в понедельник, 27 апреля

О какой опасности предупредили синоптики

Погода в понедельник, 27 апреля, в Житомирской области будет прохладной и ветреной. В течение суток в области и в самом Житомире сохранится переменная облачность, без существенных осадков, а ночь и утро принесут заморозки в воздухе 0…–2°. Об этом сообщили в Житомирском областном центре по гидрометеорологии.

Кроме холода, регион накроет мощный северо-западный ветер. В течение дня ожидаются порывы 15–20 м/с, что соответствует I уровню опасности (желтому). Такие условия могут затруднять движение транспорта и создавать риски для слабо закрепленных конструкций.

В Житомире ночью температура опустится до 0…–2°, а днем поднимется лишь до 9–11°. По области будет схожая картина: ночные значения 0…–2°, дневные — 7–12°. Ветер останется прохладным и резким, 7–12 м/с с периодическими сильными порывами.

Погода 27 апреля станет очередным напоминанием о том, что весна в Житомирской области и по всей Украине в целом в этом году непредсказуема: после теплых периодов снова возвращаются заморозки и штормовой ветер.

Как сообщал Главред, 26 апреля в Ровенской области ожидается прохладная и ветреная погода с кратковременными дождями. Температура ночью составит +3…+8 °С, днем +6…+11 °С.

В Черкасской области в конце апреля прогнозируется ухудшение погодных условий. 27 апреля ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, объявлен первый уровень опасности.

В понедельник, 27 апреля, в восточных, а днем также в северных и местами центральных областях прогнозируются небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории осадков не ожидается.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

