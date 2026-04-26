Потепление врывается во Львовскую область: когда термометры покажут +15

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности, которая охватит часть региона.

Прогноз погоды на Львовщине на 27 апреля

Какая будет погода во Львовской области 27 апреля

Ожидаются ли осадки

Где объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В понедельник, 27 апреля, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается холодная, но преимущественно сухая погода. Об этом сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

По всей территории области ожидаются сильные заморозки от 0 до 5°. Днем столбики термометров поднимутся до 10-15° тепла.

Понедельник пройдет без осадков, однако синоптики предупреждают об ухудшении видимости. Ночью и утром землю окутает туман (500–1000 м). Ветер северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Пожарная опасность

Несмотря на ночные холода, в области растет риск пожаров. 27 апреля местами ожидается высокая пожарная опасность (4-й класс), а в районе Равы-Русской — чрезвычайная (5-й класс). Синоптики отмечают, что такие погодные условия при наличии открытого огня будут способствовать мгновенному распространению пожаров в полях и лесах.

Во вторник и среду по всей территории области, включая Львов, сохранится высокая (4-й класс), а на севере региона — местами чрезвычайная (5-й класс) пожарная опасность. Лишь южная часть области сможет избежать критических показателей.

Погода во Львове 27 апреля

Во Львове начало недели будет ясным, но морозным. В ночные часы в городе ожидается сильный заморозок 1-3°. Днем небо будет облачным с прояснениями, а воздух прогреется до 12-14° тепла.

Осадков в городе не предвидится, однако львовянам стоит быть внимательными на дорогах из-за утреннего тумана. Атмосферное давление ночью несколько упадет, а влажность воздуха в течение дня уменьшится.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

