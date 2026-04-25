Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

Юрий Берендий
25 апреля 2026, 18:03
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в конце апреля с сильным ветром, заморозками и кратковременными периодами потепления.
Погода в Черкасской области — когда область накроют дожди с градом и холод / Фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • На выходных 27 и 28 апреля стоит ожидать ухудшения погодных условий
  • Ожидаются заморозки

Погода в Черкасской области резко ухудшится. Синоптики предупреждают об опасных явлениях сразу по нескольким показателям. Об этом предупреждает Черкасский областной центр по гидрометеорологии.

Днем 27 апреля на территории области и в Черкассах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

видео дня
/ Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях: ночью 27 и 28 апреля прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, что соответствует второму уровню опасности.

/ Фото: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

По словам руководителя центра Виталия Постриганя, в ночь на 26 апреля сохранится сухая и относительно теплая погода с температурой 5–10 градусов тепла.

"Днем, как "по заказу", — долгожданное потепление до 16–18 °C, но оно будет кратковременным. Ведь холодный атмосферный фронт с северо-запада стремительно изменит погоду. И снова: дожди, местами грозы, град, шквалы и адвекция арктического воздуха с северных широт. Температурный фон снизится на 5–7°", — сообщил он.

/ Фото: Виталий Постригань / Facebook

В то же время уже в ночь на 27 апреля возможны заморозки до 0–2 градусов, а днем температура поднимется лишь до 9–11 градусов. Сильный ветер будет усиливать ощущение холода. В конце апреля ночные заморозки еще сохранятся, но днем станет теплее и солнечнее, и погодные условия постепенно вернутся к сезонной норме.

Погода в Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 апреля в Ровенской области прогнозируют прохладную и ветреную погоду с кратковременными дождями. Ожидается облачность с прояснениями, местами возможны осадки, сообщают синоптики.

На выходных, 25–26 апреля, погоду в Тернопольской области будет формировать тыловая часть циклона, из-за чего усилится северо-западный ветер и будут наблюдаться его порывы.

В то же время в субботу, 25 апреля, погодные условия во Львовской области будет определять южная часть циклона, центр которого расположен над Балтийским регионом. Несмотря на более теплую температуру, день будет ветреным.

Другие новости:

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии

Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области.

Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Черкассы погода прогноз погоды Черкасская область Черкасчина Новости Черкассы Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня Погода на неделю погода завтра погода на выходные Погода Черкасская область
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять