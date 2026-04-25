Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в конце апреля с сильным ветром, заморозками и кратковременными периодами потепления.

Погода в Черкасской области — когда область накроют дожди с градом и холод

Погода в Черкасской области резко ухудшится. Синоптики предупреждают об опасных явлениях сразу по нескольким показателям. Об этом предупреждает Черкасский областной центр по гидрометеорологии.

Днем 27 апреля на территории области и в Черкассах ожидаются порывы ветра до 15–20 м/с, что соответствует первому уровню опасности.

Также объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях: ночью 27 и 28 апреля прогнозируются заморозки в воздухе от 0 до 3 градусов, что соответствует второму уровню опасности.

По словам руководителя центра Виталия Постриганя, в ночь на 26 апреля сохранится сухая и относительно теплая погода с температурой 5–10 градусов тепла.

"Днем, как "по заказу", — долгожданное потепление до 16–18 °C, но оно будет кратковременным. Ведь холодный атмосферный фронт с северо-запада стремительно изменит погоду. И снова: дожди, местами грозы, град, шквалы и адвекция арктического воздуха с северных широт. Температурный фон снизится на 5–7°", — сообщил он.

В то же время уже в ночь на 27 апреля возможны заморозки до 0–2 градусов, а днем температура поднимется лишь до 9–11 градусов. Сильный ветер будет усиливать ощущение холода. В конце апреля ночные заморозки еще сохранятся, но днем станет теплее и солнечнее, и погодные условия постепенно вернутся к сезонной норме.

Об источнике: Черкасский областной центр по гидрометеорологии Черкасский областной центр по гидрометеорологии — это государственная организация в Украине, которая осуществляет гидрометеорологические наблюдения, анализ и прогноз погоды для Черкасской области. Его деятельность включает составление гидрометеорологических бюллетеней, прогнозов погоды и предупреждений об опасных метеорологических явлениях (например, туманах, грозах, жаре или метелях) по всей Черкасской области, которые регулярно публикуются в региональных информационных источниках и используются органами местного самоуправления и населением для обеспечения безопасности и планирования.

