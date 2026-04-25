Новые погибшие и раненые: РФ вновь атаковала Днепр

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2026, 12:54
В результате атаки повреждены жилые дома.
Россия вновь атаковала Днепр / Коллаж: Главред, фото: Борис Филатов

Что известно:

  • РФ повторно атаковала Днепр
  • В результате атаки есть погибшие
  • Всего уже известно о нескольких десятках пострадавших

Российские оккупанты нанесли повторные удары по Днепру. Зафиксировано попадание "Шахеда" в жилой дом. Это подтвердил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

Уже известно как минимум о 7 пострадавших.

"Россияне снова нанесли удар по Днепру. И снова поврежден жилой дом. Семь человек получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь", — говорится в сообщении.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук добавил, что в результате второй атаки погиб один человек.

Мэр города Борис Филатов подчеркнул, что россияне нанесли по Днепру удар 10 крылатыми ракетами и 84 дронами. В областном центре много разрушений.

"Всего повреждено не менее 27 домов, два детских сада и амбулатория. Там разбито не только почти 1,5 тысячи окон, плюс кровли и лифтовые шахты. Кое-где разрушены и целые этажи", - отметил он.

  • Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня
    Наслідки масованого удару по Дніпру 25 квітня Фото: ОВА
  • Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля
    Последствия массированного удара по Днепру 25 апреля фото: Борис Филатов
В результате атаки ранены десятки людей. У них резаные раны, осколочные ранения, переломы и ожоги.

Ганжа добавил, что среди раненых есть двое детей — 9-летний мальчик и 17-летняя девочка. Девочка находится в состоянии средней тяжести.

Массированная атака РФ 25 апреля — что известно

Как сообщал Главред, основной удар пришелся на Днепр и Харьков. Также под атакой оказались Киевская, Одесская, Николаевская и Черкасская области.

Враг атаковал Днепр ударными беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами. Есть много раненых и погибших. Под завалами еще могут быть люди.

В Харькове зафиксированы попадания в нескольких районах города. В результате удара по Харьковской области погибла женщина, также известно о двух пострадавших, среди которых полуторагодовалый мальчик.

В Белой Церкви возник пожар и сильное задымление. Жителей просят закрыть окна и ограничить пребывание на улице. В Одесской области пострадали два человека, повреждены жилые дома и припортовая территория.

Владимир Зеленский отметил, что уже известно как минимум о 4 погибших и более 30 пострадавших. В Днепре под завалами могут находиться люди.

О личности: Борис Филатов

Борис Филатов — украинский журналист, адвокат, бизнесмен, политик. Мэр Днепра с 2015 года. Народный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва, внефракционный (2014—2015). Один из лидеров и основателей политической партии "Пропозиция". Кандидат юридических наук (1997), пишет Википедия.

