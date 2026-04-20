Названы цели и регионы под угрозой: РФ планирует новый массированный обстрел

В числе приоритетных целей потенциальных атак по-прежнему остаются объекты оборонной и энергетической инфраструктуры Украины.

Под угрозой могут оказаться Киев и ряд регионов

РФ готовит возможный удар в течение 48 часов

До 550 дронов и 20 ракет "Искандер-М"

Под угрозой Киев и ряд регионов

Российские оккупационные войска, вероятно, готовят очередную массированную атаку на территорию Украины. По данным мониторинговых каналов, удар может быть нанесен в течение ближайших 48 часов.

Вероятные средства поражения

Сообщается, что для потенциальной атаки враг может задействовать до 550 беспилотников и до 20 баллистических ракет типа "Искандер-М". Также не исключается использование других средств поражения, в частности крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Потенциальные цели

По имеющейся информации, в приоритете возможных ударов остаются объекты оборонно-промышленного комплекса, а также газовая и нефтяная инфраструктура. Кроме того, среди потенциально уязвимых направлений называют системы водоснабжения, логистические объекты и связанную инфраструктуру.

Рисковые регионы и объекты

Аналитики отмечают, что среди вероятных целей рассматриваются Киев и отдельные районы столицы, в частности Соломенский, Дарницкий, Оболонский районы, а также Сырец и объекты в районе Жулян.

Среди регионов, которые могут находиться в зоне риска, упоминаются Черкассы, Чечелевский район Днепра и авиаремонтное предприятие во Львове.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и значительные разрушения.

Кроме того, в ночь на 19 апреля российские оккупанты запустили 236 ударных дронов для нанесения ударов по Украине. Нашим силам удалось сбить или подавить 203 БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Напомним, что в ночь на 16 апреля и утром в четверг российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под атакой оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы.

ОТРК "Искандер" Семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Разработано научно-производственной корпорацией "Конструкторское бюро машиностроения" в городе Коломне Московской области, передает Википедия. Основное назначение ракетных комплексов "Искандер" — это уничтожение систем ПВО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на дальностях до 500 км. По мнению The National Interest, ОТРК "Искандер" является самым опасным оружием ВС РФ, поскольку имеет очень низкий порог неядерного применения, а большая дальность ракет и их способность преодолевать ПВО может сразу же привести к огромным убыткам в случае нанесения ударов по аэродромам, логистическим центрам и т. д. Эксперты сравнивают массированное применение ОТРК "Искандер" по масштабу ущерба с последствиями бомбардировок авиации НАТО.

