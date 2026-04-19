Дроны летели с 8 направлений: Воздушные силы раскрыли подробности атаки

Ангелина Подвысоцкая
19 апреля 2026, 09:58
В ночь на 19 апреля Россия запустила 236 ударных дронов для нанесения ударов по Украине.
Россия атаковала Украину с помощью дронов "Шахид"

В ночь на 19 апреля российские оккупанты запустили 236 ударных дронов для нанесения ударов по Украине. Нашим силам удалось сбить или подавить 203 БПЛА. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Известно, что вражеские дроны летели из 8 направлений:

  • Курск,
  • Орел,
  • Брянск,
  • Миллерово,
  • Приморско-Ахтарск,
  • Шаталово,
  • Донецк,
  • Гвардейское.

"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 203 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

К сожалению, 32 ударных дрона и обломки упали в 8 местах.

Как сообщал Главред, в ночь на 18 апреля российские войска атаковали портовую инфраструктуру и логистические объекты в Одесской области. В результате удара есть пострадавший и значительные разрушения.

Также в ночь на 18 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту в Нежинском районе Черниговской области. Как сообщили в Черниговоблэнерго, в результате атаки около 380 тысяч потребителей остались без электроснабжения.

Кроме того, в ночь на 16 апреля и утром в четверг российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Украине. Под ударом оказались Одесса, Харьков, Днепр и Черкассы.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины — вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, имеющий на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

