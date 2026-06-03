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Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правду

Руслана Заклинская
3 июня 2026, 16:20
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В Библии нет прямого указания украшать храмы и дома зеленью, но украинцы веками приносят в дом липу и камыш в день Троицы.
Почему на Троицу украшают дома зеленью: священник раскрыл правду
Почему дома украшают зеленью на Зеленые праздники / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Почему Зеленые праздники получили такое название
  • Какое значение имеет зеленый цвет
  • Что на самом деле произошло в Пятидесятницу

Зеленые праздники (Пятидесятница или День Святой Троицы) в украинской традиции сопровождаются особым обычаем — украшением домов и храмов зеленью. Это явление имеет не только народное, но и глубокое духовное значение.

Главред выяснил, почему дома украшают ветками липы и камышом.

видео дня

Почему праздники называют "зелеными"

Название "Зеленые праздники" не случайно. Оно происходит от традиции украшать дома ветками деревьев и травой. Как отмечает священник ПЦУ Юлиан Тимчук в TikTok, зеленый цвет — это цвет возрождения, жизни и роста. Именно поэтому украинцы интуитивно связали этот праздник с природной зеленью.

Почему именно зелень используется для украшения домов

Зелень символизирует жизнь, плодородие и природное обновление. Традиционно это отражает тесную связь человека с землей. Украинцы издавна были земледельческим народом, который зависел от урожая, поэтому природные символы стали частью духовной и бытовой жизни.

По словам священника, зеленый цвет в церковной и народной традиции появился совсем не случайно, ведь он несет в себе мощную символическую нагрузку, понятную каждому человеку.

"Зеленый цвет — это цвет обновления, мы украшаем свои дома зеленью, потому что это действительно цвет травы, цвет дерева, цвет возрождения. Прошло одно время — приходит другое", — пояснил Юлиан Тимчук.

Смотрите видео о том, почему дома украшают зеленью:

К какой религии себя относят украинцы
К какой религии себя относят украинцы / Инфографика: Главред

Почему украинцы украшают дома зеленью

Священнослужитель отмечает, что традиция украшения домов живой зеленью очень резонирует в сердцах украинцев из-за нашей исторической и культурной связи с земледелием. Любовь к природе является неотъемлемой частью нашего мировоззрения.

"Украинский народ связан с любовью к земле. Люди работают на земле, молятся о хорошем урожае, любят садовые растения, любят что-то сажать — это хорошо", — подчеркнул отец Юлиан.

Однако специалист отмечает, что природное пробуждение весной и летом — это лишь земное отражение гораздо более масштабного духовного процесса, который дарует человеку Творец.

"Вместе с тем это обновление является лишь прообразом истинного обновления, которое дарует нам Господь — Святой Дух", — отметил священник.

Имеет ли эта традиция библейское происхождение

Прямого указания в Библии на украшение домов зеленью нет. Это не богословская заповедь, а скорее традиция, сформировавшаяся со временем.

Указано ли в Библии, что дома нужно украшать зеленью — видео:

Как пояснил священник, в Священном Писании не указано и многое другое, связанное с внешним видом храмов или бытовыми обычаями. Однако это не делает их неправильными.

"Да, в Библии об этом не написано, но это традиция. Так же в Библии не написано, что у церкви должен быть забор, не написано, что храм должен быть именно такой формы, поэтому у нас есть традиции и давайте хорошо соблюдать традиции", — подчеркнул Юлиан Тимчук.

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О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Ростоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

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