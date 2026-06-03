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Отпугнут вредителей и увеличат урожай: какие цветы посадить рядом с овощами

Сергей Кущ
3 июня 2026, 12:54
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Некоторые декоративные растения отпугивают вредителей, привлекают пчел и других опылителей.
Какие цветы посадить рядом с овощами
Какие цветы посадить рядом с овощами / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Читайте в материале:

  • Какие цветы помогают защитить овощи от вредителей
  • Какие растения привлекают пчел и повышают урожай
  • Какие цветы лучше не высаживать рядом с грядками

Многие украинцы используют огород исключительно для выращивания овощей, однако опытные садоводы давно знают: правильно подобранные цветы на грядках не только украшают участок, но и помогают увеличить урожай.

Некоторые декоративные растения отпугивают вредителей, привлекают пчел и других опылителей, а также способствуют созданию здоровой экосистемы на огороде.

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Почему стоит сажать цветы возле овощей

Совместная посадка овощей и цветов становится все популярнее среди огородников. Такой подход позволяет сделать участок более красивым и одновременно полезным.

Многие цветущие растения выделяют вещества, которые помогают сдерживать распространение вредителей и некоторых болезней. Кроме того, яркие цветы привлекают пчел, шмелей и бабочек, без которых сложно получить хороший урожай огурцов, кабачков, тыквы и других культур. Чем больше насекомых-опылителей посещает участок, тем лучше завязываются плоды, пишет deccoria.

Еще одно преимущество заключается в том, что цветы помогают сохранять влагу в почве и делают огород более привлекательным на протяжении всего сезона.

Какие цветы посадить рядом с овощами

Одними из лучших помощников на огороде считаются бархатцы. Эти неприхотливые цветы помогают уменьшить количество почвенных вредителей и хорошо сочетаются с помидорами, перцем, морковью, свеклой, капустой и клубникой.

Не менее полезна календула. Она привлекает полезных насекомых и помогает защитить овощные культуры от вредителей. Календулу часто высаживают рядом с капустой, корнеплодами, томатами и перцем.

Настурция считается настоящей находкой для огородников. Она отвлекает на себя тлю и тем самым помогает сохранить урожай. Ее рекомендуют выращивать возле капусты, перца, моркови, редиса и тыквенных культур.

Для огурцов, кабачков и тыквы отличным соседом станет огуречная трава (бурачник). Это растение активно привлекает пчел и способствует более обильному плодоношению.

Многие садоводы также высаживают рядом с грядками лаванду. Ее сильный аромат помогает отпугивать тлю, муравьев и некоторых других вредителей, особенно на капустных грядках.

Какие цветы привлекают опылителей

Если главная задача — увеличить урожай овощей, стоит обратить внимание на растения, которые активно привлекают пчел и шмелей.

Для этого хорошо подходят:

  • космея;
  • ромашка;
  • циния;
  • подсолнечник;
  • бурачник.

Такие цветы делают огород более живым и помогают улучшить качество урожая.

Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени
Какие многолетние цветы прекрасно растут в тени / Инфографика: Главред

Какие цветы не стоит сажать рядом с овощами

Несмотря на пользу большинства декоративных растений, некоторые сочетания могут оказаться неудачными. Например, цветы с мощной корневой системой способны конкурировать с овощами за воду и питание.

Также важно учитывать требования растений к почве и влажности. Лаванда предпочитает сухой и легкий грунт, поэтому рядом с влаголюбивыми культурами ей может быть некомфортно. Лук и бобы специалисты советуют не загущать цветами внутри грядки — декоративные растения лучше размещать по краям.

Грамотно подобранные цветы способны не только украсить участок, но и стать естественной защитой для овощей. Поэтому совместные посадки — один из самых простых способов сделать огород красивее и повысить урожай без лишней химии.

Смотрите видео о том, какие цветы посадить в 2026 году:

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О ресурсе: Deccoria

Deccoria — это польский лайфстайл-ресурс, который специализируется на материалах о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, уборке и оформлении интерьеров.

Входит в медиагруппу Interia — одной из крупнейших цифровых медиаплатформ Польши. После интеграции в экосистему Interia портал значительно расширил аудиторию.

Ориентирован на массовую аудиторию — публикует практические советы для дома и сада, сезонные инструкции, лайфхаки и тренды. Отдельные разделы посвящены растениям, удобрениям, вредителям, календарям посадок и сезонным работам.

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