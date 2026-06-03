Историк раскрыл главную тайну россиян: громкое заявление "переписывает" учебники РФ

Историк Виталий Дрибница объяснил, почему россияне не сформировались как нация и как имперское мышление влияет на политику РФ.

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Существует ли российская нация — историк раскрыл секрет России / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Почему россияне не сложились как нация

Почему россияне не воспринимают других как равных

В чем разница между украинцами и россиянами

Особенности формирования украинского и российского обществ существенно отличаются, что повлияло на политическую культуру, отношение к соседям и восприятие мира. Такое мнение высказал украинский историк, педагог и популяризатор истории Виталий Дрибница в комментарии "ГОНЧАРОВА PODCAST" на YouTube.

По его убеждению, ключевое различие между украинцами и россиянами закладывалось веками под влиянием различных исторических условий. Именно это, по мнению эксперта, объясняет многие современные процессы, происходящие вокруг России.

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Главред выяснил, существует ли российская нация.

Почему украинцы и россияне по-разному видят мир

Историк подчеркнул, что Украина исторически находилась на стыке разных цивилизаций, из-за чего украинцам приходилось постоянно приспосабливаться к сложным условиям и искать баланс между различными влияниями.

"Мы развивались в определенных условиях, когда постоянно находились на стыке цивилизаций. Христианской, исламской, российской. Мы привыкли постоянно, грубо говоря, отбиваться", — сказал Дрибница.

В то же время эксперт отметил, что российская историческая традиция формировалась иначе. По его словам, там имперская составляющая на протяжении веков доминировала над национальной.

"А они привыкли распространять свое влияние на близлежащие территории. И у них эта имперская составляющая шла впереди национальной", — пояснил историк.

Почему историк считает, что россияне не сформировались как нация

Одним из самых громких заявлений эксперта стала оценка процесса формирования российской нации.

"Многие говорят, и я в том числе говорю, что россияне в этническом плане не сложились как нация. Этнос есть, а нации нет", — заявил Дрибница.

По мнению историка, это непосредственно повлияло на политическую культуру России и ее взаимодействие с другими государствами.

Смотрите видео о разнице между украинцами и россиянами:

Почему россияне не воспринимают другие народы как равных

Виталий Дрибница убежден, что фундаментом цивилизованного сосуществования является способность договариваться на равных условиях.

"В договоре заложены основы цивилизационного общения между людьми, между сообществами, между государствами и так далее", — отметил эксперт.

По его словам, европейская традиция предполагает, что стороны договора признают друг друга равноправными независимо от экономического или политического веса.

В то же время относительно российской политической культуры он высказал другое мнение.

"Россияне не воспринимают противоположную сторону как равных. Вот они просто не воспринимают, для них они всегда выше, а та сторона, с которой они разговаривают, это просители", — сказал историк.

Как имперское мышление влияет на политику России

По мнению Дрибницы, традиция навязывания собственной воли другим народам имеет глубокие исторические корни.

"Это срабатывает в связи с их социальной историей. Они привыкли навязывать свою волю", — пояснил эксперт.

Историк считает, что такая модель поведения сохраняется по сей день и дополнительно поддерживается государственной пропагандой.

"И они постоянно всем навязывали, навязывали, навязывали, и это у них традиционно так сложилось, а плюс это, конечно, подпитывает пропаганду", — отметил он.

Главное отличие между украинцами и россиянами

Подводя итог своему мнению, Виталий Дрибница назвал ключевое отличие в отношении к другим народам.

"Если мы воспринимаем чужих как иных, с которыми можно жить, то они воспринимают чужих как иных, которых нужно покорить", — подчеркнул историк.

В то же время он подчеркнул, что объяснить такую особенность одной причиной невозможно, поскольку на нее повлияли многочисленные исторические, социальные и культурные факторы.

"Почему это так? Это чрезвычайно трудно объяснить какой-то одной причиной", — резюмировал эксперт.

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О личности: Виталий Дрибница Виталий Александрович Дрибница (род. 28 июня 1965, Кривой Рог, УССР) — украинский видеоблогер из Белой Церкви, педагог, методист по истории, соавтор учебников по истории Украины для общеобразовательных школ. Автор популярного YouTube-канала по истории "Vox Veritatis" и канала "Fox Veritatis". Член Национального союза журналистов Украины (с 31 мая 2025 года). Кавалер ордена "За заслуги" III степени (2025), сообщает Википедия.

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