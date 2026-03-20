Когда Украина была королевством: где проходили её границы на карте и кто был королём

После гибели князя Романа его сын Даниил Романович не только сохранил государство Русь во времена монгольского нашествия, но и превратил его в королевство.

https://glavred.info/culture/kogda-ukraina-byla-korolevstvom-gde-prohodili-ee-granicy-na-karte-i-kto-byl-korolem-10749026.html Ссылка скопирована

О чем идет речь в материале:

Когда Украина была королевством

Каковы были границы Галицко-Волынского княжества

Где была столица Даниила Галицкого

В средневековой истории Украины есть период, когда государство не просто существовало как княжество, а фактически стало королевством. Именно тогда сформировался мощный политический центр на западе украинских земель, а правитель Руси получил королевский титул от Папы Римского. Об этом периоде рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил, какими были границы Украины в средневековье.

видео дня

Почему центр Руси переместился на запад

По его словам, в советских учебниках часто писали, что после смерти Мстислава Великого Русское государство якобы распалось. Однако историки объясняют, что процесс был гораздо сложнее.

"Она просто, так сказать, смещается на запад. И причина тому — международные отношения", — пояснил Галимов.

Он указал на то, что главной причиной стало ослабление Византийской империи — ключевого экономического партнера Руси.

"Из-за этого экономического козыря Киева торговый путь "От варягов к грекам" теряет значение", — отметил он.

Именно поэтому политический и экономический центр государства начал постепенно смещаться на запад — в город Владимир-Волынский.

Смотрите видео о границах Руси-Украины:

Как возникло новое государство на западе Руси

Резиденция князей постепенно оказалась во Владимире-Волынском, где правил сын Мстислава Великого — Изяслав Мстиславич.

"Именно он положил начало на этих землях власти династии Мстиславичей. Изяслав носит титул великого князя Киевского, Курского, Полоцкого, Туровского, Переяславского и Владимирского", — рассказал Галимов.

В то же время фактическое правление осуществлялось не из Киева, а с западных земель.

"Впрочем, править не из Киева, а из Владимира. Так ближе к тогдашним главным торговым и политическим партнерам Руси, странам Западной Европы", — отметил журналист.

Когда произошло объединение Волыни и Галичины

Галимов сообщил, что новый этап в истории государства начался в конце XII века. В 1199 году князь Роман Мстиславич объединил два мощных региона. Это государство обладало значительным экономическим потенциалом и переориентировало торговлю Руси на запад.

"Целью Романа Мстиславича было именно объединение всех русских земель в единое государство", — сказал он.

В 1201 году под власть князя перешли почти все правобережные украинские земли, включая Киев.

Как Русь стала королевством

Галимов рассказал, что после гибели Романа Мстиславича в 1205 году его дело продолжил сын — Даниил Романович, известный как король Даниил. Именно он превратил государство в королевство.

По его словам, в середине XIII века Русь оказалась перед новой угрозой — расширением Монгольской империи. В 1239 году монгольские войска захватили левобережные земли, а уже в 1240 году разрушили Киев. Чтобы сохранить государство, Даниил был вынужден перенести столицу.

"Даниил переносит столицу Волынско-Галицкого княжества в город Холм", — пояснил Галимов.

Сегодня это польский город Хелм.

Когда состоялась коронация короля Руси

"В 1253 году в городе Дорогочин Даниил Романович принимает послов Папы Римского Иннокентия IV и получает от них королевскую корону и титул короля России", — рассказал Галимов.

Фактически государство Русь стало полноценным королевством, подобным другим европейским монархиям того времени.

Какими были границы королевства Руси

По словам исследователя, королевство охватывало значительную часть современных украинских земель.

"Это правобережная Украина, но без Киева, и часть земель, которые сейчас принадлежат Республике Польша. Это так называемые Червенские города", — пояснил Галимов.

Среди ключевых городов были:

Хелм

Перемышль

Ярослав

Белз

Брест

Однако часть территорий постепенно переходила под контроль соседей.

"Закарпатье в тот момент постепенно переходит под влияние соседнего Венгерского королевства", — отметил исследователь.

Как жило государство под властью монголов

Несмотря на военные поражения, жизнь в государстве не прекратилась.

"Монголы здесь не живут и даже не управляют — правят потомки Даниила", — подчеркивает он.

После смерти короля Даниила власть унаследовал его сын Лев Данилович. Он укрепил государство и даже вернул часть территорий.

"С 1264 года и более 30 лет Волынско-Галицким княжеством или королевством Русь управляет сын Даниила — Лев. Он владеет всеми правобережными украинскими землями, включая Киев", — резюмировал Галимов.

Именно при нем столицу перенесли в город Львов. Однако в 1323 году погибли последние прямые потомки короля Даниила, что завершило целую эпоху в истории средневекового государства Русь.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред