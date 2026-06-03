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Бывшая жена Цекало нанесла ему сокрушительный удар: россияне в истерике

Алена Кюпели
3 июня 2026, 13:03
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Цекало предстоит большое судебное разбирательство со своей бывшей супругой.
Виктория Галушка требует алименты от Цекало
Виктория Галушка требует алименты от Цекало / коллаж: Главред, фото: Starface, САП

Кратко:

  • Что сделала жена Цекало
  • Что грозит путинсту

Бывшая жена некогда украинского продюсера Александра Цекало, который променял ее на художницу из Казахстана Дарину Эрвин, сделала путинисту шах и мат.

Об этом пишут российские пропагандисты. По их словам, Виктория Галушко требует от мужа-предателя миллионы на содержание детей и себя. На днях состоится судебное разбирательство как раз по этому вопросу.

видео дня

Между тем, пропагандисты буквально визжат и пишут заказные материалы накануне суда о том, что Виктория Галушко якобы вышла замуж.

Цекало выгулял жену в Москве
Ранее Цекало выгулял новую жену в Москве / Фото Стархит

"Однако суд почему-то отказывается делать официальные запросы о семейном положении Галушки и приобщать информацию к делу, — рассказали источники в окружении продюсера. — То ли не желая затягивать процесс, то ли вставая на сторону женщины. Тем временем, она намеревается взыскать с Цекало не менее 30 миллионов рублей для себя любимой. И еще 50 — в качестве алиментов на двоих детей".

Цекало бросил Галушку ради художницы
Цекало бросил Галушку ради художницы / Фото ОК

После того, как террористическая Россия напала на мирную Украину, Виктория 17-летнюю дочь Александру и 13-летнего сына Михаила Виктория увезла из Москвы за границу. Отцу-путинисту, якобы, их точное местоположение по-прежнему не известно.

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О персоне: Александр Цекало

Александр Цекало – советский и российский артист украинского происхождения, музыкант, актер, телеведущий, продюсер, создатель проектов "Большая разница" и "Прожекторперисхилтон". С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ни разу не высказался о Великой войне.
Поговаривают, что в Россию он не приезжает и со старыми друзьями не общается. В то же время, его бизнес - продюсерская компания Sreda - продолжает работать в РФ и выпускает фильмы и сериалы даже во время войны.

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