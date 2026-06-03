Скандал из-за подразделения "имени героев УПА": Сибига отреагировал на возмущение Польши

Глава МИД напомнил, что Украина, так же как и Польша, "с большим трудом завоевывала свою независимость".

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Сибига ответил на претензии Польши по поводу подразделения, названного в честь героев УПА / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Сибига пояснил, что название подразделения выбрали военные

Украина призывает Польшу снизить градус эмоций

Министр иностранных дел Андрей Сибига обнародовал позицию Украины в ответ на недовольство Польши решением присвоить Отдельному центру специальных операций "Север" почетное наименование "имени героев УПА". Реакция Варшавы вызвала широкий резонанс, поэтому глава МИД изложил мотивы украинской стороны и подчеркнул важность сохранения партнерства между государствами.

По словам министра, инициатива относительно названия принадлежала самим военным, которые таким образом почтили борцов против российского господства прошлого века. Он подчеркнул, что украинские бойцы сегодня играют ключевую роль в сдерживании российской агрессии и действуют исключительно с позиции защиты страны.

В обращении Сибига подчеркнул:

"Наши защитники заслуживают безусловного уважения".

Министр отдельно остановился на вопросе украинско-польских отношений, подчеркнув, что оба государства прошли сложный путь к независимости и имеют общий опыт борьбы с имперским давлением. Он поблагодарил Польшу за поддержку Украины во время полномасштабной войны и призвал избегать эмоциональных оценок, которые могут навредить сотрудничеству.

Сибига подчеркнул, что нынешние вызовы требуют от Киева и Варшавы сосредоточенности и взаимного доверия. В обращении он призвал: "снизить градус эмоций, оставить общую историю на рассмотрение специалистов-историков и сосредоточиться вместе на противодействии общему врагу".

Глава МИД также напомнил, что между странами удалось выстроить конструктивный диалог, который нельзя подрывать в период, когда Европа вновь сталкивается с угрозой со стороны России. Он подчеркнул, что Украина стремится продолжать сотрудничество с Польшей на основе взаимоуважения и общих интересов в сфере безопасности.

Последние новости Польши

Польша поддерживает идею ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста. В Варшаве считают логичным, что лица, не имеющие права на законный выезд из Украины, не должны получать статус защиты в европейских странах.

США дали предварительное согласие на передачу Польше технологий производства ракет для систем Patriot. Речь идет о возможности локализовать выпуск ракет PAC-3 MSE на предприятиях польского оборонного комплекса.

Польша не поддерживает идею быстрого вступления Украины в ЕС. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Киев должен пройти полный путь евроинтеграции без каких-либо исключений, выполнив все условия.

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О личности: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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